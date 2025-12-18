IPL ऑक्शन में अनसोल्ड, टेस्ट में शतक से दिया जवाब, इस दिग्गज खिलाड़ी का दमदार कमबैक

आईपीएल ऑक्शन 2026 में जब डेवॉन कॉनवे का नाम पुकारा गया, तो उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड के इस भरोसेमंद बल्लेबाज पर किसी न किसी फ्रेंचाइजी की नजर जरूर पड़ेगी. उन्होंने अपनी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखी थी. हालांकि हैरानी की बात यह रही कि किसी भी टीम ने उन पर बोली नहीं लगाई. ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे ने अपने बल्ले से ऐसा जवाब दिया, जिसने क्रिकेट जगत का ध्यान खींच लिया.

वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार शतक

न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में डेवॉन कॉनवे ने पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया. यह पारी 18 दिसंबर को देखने को मिली, जिसमें कॉनवे ने धैर्य, तकनीक और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया. उन्होंने 149 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और इस दौरान उनके बल्ले से 17 चौके निकले. यानी कॉनवे ने जोखिम भरे शॉट्स की जगह सही मौके पर गैप ढूंढकर रन बटोरे. यह पारी साफ दिखाती है कि वह किस तरह से लंबे समय तक क्रीज पर टिककर टीम के लिए खेल सकते हैं.

टेस्ट क्रिकेट में कॉनवे का रिकॉर्ड

यह डेवॉन कॉनवे का टेस्ट क्रिकेट करियर में छठा शतक है. इसके साथ ही उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक भी पूरा कर लिया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मुश्किल हालात में टीम को संभाला और अपनी क्लास साबित की. उनकी यह पारी न्यूजीलैंड के लिए बेहद अहम मानी जा रही है.

आईपीएल बनाम इंटरनेशनल फॉर्म

भले ही आईपीएल एक व्हाइट बॉल टूर्नामेंट है और कॉनवे का यह शतक रेड बॉल क्रिकेट में आया है, लेकिन इस पारी से कॉनवे के फॉर्म को लेकर कोई शक नहीं रह जाता. टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की मजबूत पारी खेलना यह दिखाता है कि खिलाड़ी आत्मविश्वास में है और किसी भी फॉर्मेट में खुद को ढाल सकता है.