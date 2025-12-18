हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL ऑक्शन में अनसोल्ड, टेस्ट में शतक से दिया जवाब, इस दिग्गज खिलाड़ी का दमदार कमबैक

IPL ऑक्शन में अनसोल्ड, टेस्ट में शतक से दिया जवाब, इस दिग्गज खिलाड़ी का दमदार कमबैक

IPL 2026 ऑक्शन में अनसोल्ड रहने वाले डेवॉन कॉनवे ने दो दिन बाद ही अपने बल्ले से जोरदार जवाब दिया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने शानदार शतक जड़ दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 18 Dec 2025 10:20 AM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल ऑक्शन 2026 में जब डेवॉन कॉनवे का नाम पुकारा गया, तो उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड के इस भरोसेमंद बल्लेबाज पर किसी न किसी फ्रेंचाइजी की नजर जरूर पड़ेगी. उन्होंने अपनी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखी थी. हालांकि हैरानी की बात यह रही कि किसी भी टीम ने उन पर बोली नहीं लगाई. ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे ने अपने बल्ले से ऐसा जवाब दिया, जिसने क्रिकेट जगत का ध्यान खींच लिया.

वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार शतक

न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में डेवॉन कॉनवे ने पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया. यह पारी 18 दिसंबर को देखने को मिली, जिसमें कॉनवे ने धैर्य, तकनीक और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाया. उन्होंने 149 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और इस दौरान उनके बल्ले से 17 चौके निकले. यानी कॉनवे ने जोखिम भरे शॉट्स की जगह सही मौके पर गैप ढूंढकर रन बटोरे.  यह पारी साफ दिखाती है कि वह किस तरह से लंबे समय तक क्रीज पर टिककर टीम के लिए खेल सकते हैं.

टेस्ट क्रिकेट में कॉनवे का रिकॉर्ड

यह डेवॉन कॉनवे का टेस्ट क्रिकेट करियर में छठा शतक है. इसके साथ ही उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक भी पूरा कर लिया. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने मुश्किल हालात में टीम को संभाला और अपनी क्लास साबित की. उनकी यह पारी न्यूजीलैंड के लिए बेहद अहम मानी जा रही है. 

आईपीएल बनाम इंटरनेशनल फॉर्म

भले ही आईपीएल एक व्हाइट बॉल टूर्नामेंट है और कॉनवे का यह शतक रेड बॉल क्रिकेट में आया है, लेकिन इस पारी से कॉनवे के फॉर्म को लेकर कोई शक नहीं रह जाता. टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की मजबूत पारी खेलना यह दिखाता है कि खिलाड़ी आत्मविश्वास में है और किसी भी फॉर्मेट में खुद को ढाल सकता है. 

Published at : 18 Dec 2025 10:20 AM (IST)
Tags :
NZ Vs WI DEVON CONWAY IPL Auction 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
हरियाणा
कला जगत के युग का अंत, स्टैच्यू ॲाफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन
कला जगत के युग का अंत, स्टैच्यू ॲाफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन
विश्व
Indian VS Iran Currency: भारत का 10 हजार इस मुस्लिम देश में आपको बना सकता है अमीर! करेंसी की वैल्यू सुनकर उड़ेंगे होश
भारत का 10 हजार इस मुस्लिम देश में आपको बना सकता है अमीर! करेंसी की वैल्यू सुनकर उड़ेंगे होश
क्रिकेट
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
Advertisement

वीडियोज

UP News:स्कूल के मिड-डे मील में रेंगते मिले कीड़े, हड़कंप मचने के बाद BSA ने बैठाई जांच! | Mau
Janhit with Chitra Tripathi : सोनिया-राहुल को मिली राहत पर राजनीति? | National Herald Case
डांस रानी या ईशानी की नौकरानी ? Saas Bahu Aur Saazish (17.12.2025)
Sandeep Chaudhary: नीतीश की सेहत पर बहस, CM पद को लेकर बड़ा सवाल | Nitish Kumar Hijab Row
Bharat Ki Baat: असल मुद्दों पर सियासत..'राम-राम जी'! | VB–G RAM G Bill | BJP Vs Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
हरियाणा
कला जगत के युग का अंत, स्टैच्यू ॲाफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन
कला जगत के युग का अंत, स्टैच्यू ॲाफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन
विश्व
Indian VS Iran Currency: भारत का 10 हजार इस मुस्लिम देश में आपको बना सकता है अमीर! करेंसी की वैल्यू सुनकर उड़ेंगे होश
भारत का 10 हजार इस मुस्लिम देश में आपको बना सकता है अमीर! करेंसी की वैल्यू सुनकर उड़ेंगे होश
क्रिकेट
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
IND VS SA: पैसा वापस करो… लखनऊ टी20 रद्द होने पर किसका फूटा गुस्सा, देखिए वीडियो
आईपीएल 2026
IPL 2026 ऑक्शन में सबसे बड़ा उलटफेर! बेहद 'मामूली रकम' में बिके ये 5 दिग्गज खिलाड़ी
IPL 2026 ऑक्शन में सबसे बड़ा उलटफेर! बेहद 'मामूली रकम' में बिके ये 5 दिग्गज खिलाड़ी
हेल्थ
Foods That Cause Cavities: इन चीजों को खाने से दांतों में जल्दी होती है कैविटी, आज ही देख लें पूरी लिस्ट
इन चीजों को खाने से दांतों में जल्दी होती है कैविटी, आज ही देख लें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
Minorities Rights Day 2025: अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
यूटिलिटी
एयर प्यूरीफायर लेने जा रहे हैं? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
एयर प्यूरीफायर लेने जा रहे हैं? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget