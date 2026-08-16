देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास, 150 रन बनाने वाले बने तीसरे भारतीय

श्रीलंका के खिलाफ गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भारत के देवदत्त पडिक्कल ने इतिहास रच दिया है. पहले दिन रिकॉर्ड्स की झड़ी लगाने वाले पडिक्कल ने दूसरे दिन भी एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. देवदत्त पडिक्कल तीन नंबर पर खेलते हुए श्रीलंका के खिलाफ 150 रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में 150 रन बनाते ही देवदत्त पडिक्कल ने इतिहास रच दिया है. तीसरे नंबर पर खेलते हुए श्रीलंका के खिलाफ 150 से ज्यादा रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले 2009 में राहुल द्रविड़ ने 177 रन बनाए थे. वहीं 2017 में गॉल में ही चेतेश्वर पुजारा ने 153 रनों की पारी खेली थी.

खबर लिखे जाने तक देवदत्त पडिक्कल 227 गेंद में 165 रनों पर खेल रहे हैं. वह अब तक 15 चौके और एक छक्का लगा चुके हैं. वहीं टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट पर 352 रन हो गया है. पडिक्कल के साथ ध्रुव जुरेल 13 रन पर हैं.

गॉल टेस्ट के पहले दिन देवदत्त पडिक्कल ने तोड़े थे 3 बड़े रिकॉर्ड

नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए टेस्ट में शतक लगाने वाले आखिरी भारतीय शुभमन गिल थे, जिन्होंने सितंबर 2024 में चेन्नई में बांग्लादेश के खिलाफ यह कमाल किया था. उस मैच और अभी चल रहे मैच के बीच खेले गए 19 टेस्ट में भारत ने 'वन-डाउन' यानी तीसरे नंबर पर सात अलग-अलग बल्लेबाजों को आजमाया, सबने मिलकर कुल 35 पारियों में 27.28 की औसत से रन बनाए और पांच बार 50 से ज्यादा का स्कोर किया. अब पडिक्कल ने 19 टेस्ट के लंबे इंतजार के बाद इस नंबर पर शतक जड़ा.

पडिक्कल भारत के लिए 21वीं सदी में नंबर-3 पर शतक जड़ने वाले लेफ्टी यानी बाएं हाथ के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने. इससे पहले 2002 में सौरव गांगुली ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में 136 रनों की पारी खेली थी. 24 साल के लंबे इंतजार के बाद पडिक्कल ने यह रिकॉर्ड तोड़ा.

भारत के लिए नंबर-3 पर शतक लगाने वाले लेफ्टी बल्लेबाज

4 शतक- विनोद कांबली

3 शतक- सौरव गांगुली

1 शतक- सलीम दुरानी, ​​​​बापू नाडकर्णी, अजीत वाडेकर, एकनाथ सोलकर, सुरिंदर अमरनाथ, देवदत्त पडिक्कल.

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