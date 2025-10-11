आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए 13 से 15 दिसंबर की विंडो तय हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, 15 दिसंबर को 19वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन होगा. हालांकि, अभी नीलामी के वेन्यू का एलान नहीं हुआ है. आईपीएल की सभी 10 टीमों को 15 नवंबर से पहले अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी. इस बीच खबर आई है कि दिल्ली कैपिटल्स मिचेल स्टार्क समेत चार बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करनी की तैयारी में है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली कैपिटल्स स्टार तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क को रिलीज करने जा रही है. दिल्ली ने इस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को 11.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. स्टार्क दिल्ली के लिए आईपीएल 2025 में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे. वह 11 मैचों में सिर्फ 14 विकेट ही ले सके थे

मिचेल स्टार्क के अलावा दिल्ली कैपिटल्स फाफ डु प्लेसिस, जैक फ्रेजर मैकगर्क और टी नटराजन को भी रिलीज कर सकती है. फाफ डु प्लेसिस को दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ दो करोड़ में खरीदा था. वहीं टी नटराजन 10.75 करोड़ रुपये में खरीदे गए थे. ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर जेक फ्रेजर मैकगर्क को दिल्ली कैपिटल्स ने 9 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. अब रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली इन चारों बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली है.

इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स?

रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले 5 स्टार खिलाड़ियों को रिलीज कर देगी. रिपोर्ट में बताया गया है कि एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स तीन भारतीय खिलाड़ी और दो विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज करने जा रही है. हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में मौजूदा समय में टी20 के खूंखार ऑलराउंडर सैम कर्रन भी शामिल हैं. चेन्नई के रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज दीपक हुड्डा, ऑलराउंडर विजय शंकर, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी, ऑलराउंडर सैम कर्रन और ओपनर डेवोन कॉन्वे शामिल हैं.