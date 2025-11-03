नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया की जीत की असली हीरो बनीं दीप्ति शर्मा. उन्होंने गेंद से ऐसा कहर बरपाया कि साउथ अफ्रीकी टीम पूरी तरह बिखर गई. दीप्ति ने फाइनल में 5 विकेट झटके और भारत को पहली बार महिला विश्व कप का खिताब जिताया. इस दमदार प्रदर्शन के बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया.

पूरे टूर्नामेंट में दिखाया ऑलराउंड कमाल

दीप्ति शर्मा ने वर्ल्ड कप 2025 में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार खेल दिखाया. उन्होंने टूर्नामेंट में 200 से ज्यादा रन बनाए और 15 विकेट भी अपने नाम किए. महिला वर्ल्ड कप के 52 साल के इतिहास में ऐसा करने वाली वह पहली खिलाड़ी बन गई हैं.

सिर्फ इतना ही नहीं, दीप्ति ने वर्ल्ड कप में नंबर 5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए तीन बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया है. ऐसा करने वाली वह इतिहास की तीसरी खिलाड़ी हैं. उनसे पहले यह रिकॉर्ड हरमनप्रीत कौर (2022) और एश्ले गार्डनर (2025) के नाम था.

फाइनल में दीप्ति की गेंदों ने पलट दिया मैच

साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में दीप्ति का प्रदर्शन बेमिसाल रहा. उनकी जुझारू गेंदबाजी ने भारत को इतिहास रचने में मदद की. उन्होंने मैच में 9.3 ओवरों में सिर्फ 39 रन देकर 5 विकेट चटकाए. हर बार जब भारत को विकेट की जरूरत थी, दीप्ति ने टीम को ब्रेकथ्रू दिलाया. उनकी गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका की रनचेज की उम्मीदें वहीं खत्म कर दी.

दीप्ति का करियर और बढ़ी चमक

साल 2014 में डेब्यू करने वाली दीप्ति शर्मा अब भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर बन चुकी हैं. अपने करियर में उन्होंने 121 वनडे मैचों में उन्होंने 2739 रन बनाए हैं. अब तक दीप्ति के बल्ले से 1 शतक और 18 निकल चुके हैं. गेंदबाजी में उनके नाम 157 विकेट हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 6/20 रहा है.

दीप्ति के रिकॉर्ड ने न सिर्फ देश को पहला महिला वर्ल्ड कप दिलाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि भारतीय महिला क्रिकेट अब किसी भी बड़े मंच पर पीछे नही है.