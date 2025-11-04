हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदीपक हुड्डा का दोहरा शतक, राजस्थान का विशाल स्कोर, यशस्वी जायसवाल ने भी की गेंदबाजों की जमकर कुटाई

दीपक हुड्डा का दोहरा शतक, राजस्थान का विशाल स्कोर, यशस्वी जायसवाल ने भी की गेंदबाजों की जमकर कुटाई

इससे पहले यशस्वी ने इंग्लैंड दौरे पर भी अपना दम दिखाया था. इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 10 पारियों में कुल 411 रन बनाए थे.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 04 Nov 2025 07:18 AM (IST)
Preferred Sources

यशस्वी जायसवाल के मैच के दूसरे अर्धशतक से मुंबई ने सोमवार को यहां रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी मैच के तीसरे दिन राजस्थान के खिलाफ दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 89 रन बनाए. राजस्थन ने इससे पहले दीपक हुड्डा के दोहरे शतक से पहली पारी छह विकेट पर 617 रन पर घोषित करके 363 रन की बढ़त हासिल की.

दूसरे दिन शतक पूरा करने वाले हुड्डा ने 335 गेंद में 248 रन की पारी खेली. कार्तिक शर्मा ने भी राजस्थान के लिए 139 रन बनाए.nदिन का खेल खत्म होने पर मुंबई की ओर से जायसवाल 56 जबकि मुशीर खान 32 रन बनाकर खेल रहे थे.

मुंबई की टीम अब भी राजस्थान से 274 रन से पीछे है. नयी दिल्ली में पुडुचेरी ने दिल्ली के 294 रन के जवाब में 481 रन बनाकर पहली पारी में बढ़त हासिल की. पुडुचेरी की तरफ से अजय रोहेरा ने 151 रन बनाए जबकि जयंत यादव (71) और अमन खान (66)ने भी अर्धशतक जड़े.

दिल्ली ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 76 रन बना लिए हैं. अर्पित राणा 40 जबकि सनत सांगवान 24 रन बनाकर खेल रहे हैं.  दिल्ली की टीम अब भी पुडुचेरी से 111 रन से पीछे है.

यशस्वी ने इससे पहले भी की थी शानदार बल्लेबाजी

इससे पहले यशस्वी ने इंग्लैंड दौरे पर भी अपना दम दिखाया था. इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 10 पारियों में कुल 411 रन बनाए थे. इस दौरान यशस्वी ने दो शतक और दो अर्धशतक लगाया था.

 

Published at : 04 Nov 2025 07:16 AM (IST)
Tags :
YASHASVI JAISWAL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
बिहार
ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
विश्व
क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो? सूडान में अगवा किए गए भारतीय से बंदूकधारी का सवाल, पढ़ें पूरी खबर
क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो? सूडान में अगवा किए गए भारतीय से बंदूकधारी का सवाल, पढ़ें पूरी खबर
स्पोर्ट्स
ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, पुरुषों के क्रिकेट टीम में मचेगा बवाल, जानिए ऐसा क्या लिख दिया
ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, पुरुषों के क्रिकेट टीम में मचेगा बवाल, जानिए ऐसा क्या लिख दिया
Advertisement

वीडियोज

अमेरिका में नौकरी का 'खूनी चक्रव्यूह' !
पोस्टर में लालू क्यों गायब? PM Modi ने Tejashwi yadav को घेरा
Bihar Election: प्रचार में 'कट्टा'.. चुनावी 'बट्टा'?
Bihar Election: बिहार में बंदरों पर 'सियासी गुलाटियां'!
पप्पू, टप्पू, अप्पू Vs गप्पू, चम्पू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
दिल्ली-NCR में आज होगी बारिश, कहां आएगा आंधी तूफान? यूपी समेत जानें अन्य राज्यों का भी मौसम
बिहार
ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
ललन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो पर कार्रवाई, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज
विश्व
क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो? सूडान में अगवा किए गए भारतीय से बंदूकधारी का सवाल, पढ़ें पूरी खबर
क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो? सूडान में अगवा किए गए भारतीय से बंदूकधारी का सवाल, पढ़ें पूरी खबर
स्पोर्ट्स
ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, पुरुषों के क्रिकेट टीम में मचेगा बवाल, जानिए ऐसा क्या लिख दिया
ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, पुरुषों के क्रिकेट टीम में मचेगा बवाल, जानिए ऐसा क्या लिख दिया
बॉलीवुड
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
सलमान खान हुए शर्टलेस, सिक्स पैक एब्स किए फ्लॉन्ट, दबंग खान का स्वैग देख फैंस बोले- फिटनेस आइकन
ट्रेंडिंग
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
हेलोविन के मौके पर अमेरिका की सड़कों पर महिला ने लिया स्त्री लुक- वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, यहां देखें
शिक्षा
यूजीसी नेट करने के बाद सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नौकरी के लिए मिलते हैं इतने सारे मौके
यूजीसी नेट करने के बाद सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, नौकरी के लिए मिलते हैं इतने सारे मौके
यूटिलिटी
3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस
3 घंटे से ज्यादा लेट है ट्रेन तो ऐसे पा सकते हैं पूरा रिफंड, स्टेप बॉय स्टेप देख लें पूरा प्रॉसेस
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget