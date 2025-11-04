यशस्वी जायसवाल के मैच के दूसरे अर्धशतक से मुंबई ने सोमवार को यहां रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी मैच के तीसरे दिन राजस्थान के खिलाफ दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 89 रन बनाए. राजस्थन ने इससे पहले दीपक हुड्डा के दोहरे शतक से पहली पारी छह विकेट पर 617 रन पर घोषित करके 363 रन की बढ़त हासिल की.

दूसरे दिन शतक पूरा करने वाले हुड्डा ने 335 गेंद में 248 रन की पारी खेली. कार्तिक शर्मा ने भी राजस्थान के लिए 139 रन बनाए.nदिन का खेल खत्म होने पर मुंबई की ओर से जायसवाल 56 जबकि मुशीर खान 32 रन बनाकर खेल रहे थे.

मुंबई की टीम अब भी राजस्थान से 274 रन से पीछे है. नयी दिल्ली में पुडुचेरी ने दिल्ली के 294 रन के जवाब में 481 रन बनाकर पहली पारी में बढ़त हासिल की. पुडुचेरी की तरफ से अजय रोहेरा ने 151 रन बनाए जबकि जयंत यादव (71) और अमन खान (66)ने भी अर्धशतक जड़े.

दिल्ली ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 76 रन बना लिए हैं. अर्पित राणा 40 जबकि सनत सांगवान 24 रन बनाकर खेल रहे हैं. दिल्ली की टीम अब भी पुडुचेरी से 111 रन से पीछे है.

यशस्वी ने इससे पहले भी की थी शानदार बल्लेबाजी

इससे पहले यशस्वी ने इंग्लैंड दौरे पर भी अपना दम दिखाया था. इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 10 पारियों में कुल 411 रन बनाए थे. इस दौरान यशस्वी ने दो शतक और दो अर्धशतक लगाया था.