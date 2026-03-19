IPL 2026 में ऐसी दिख सकती है CSK की प्लेइंग इलेवन, सैमसन के साथ 18 साल का बल्लेबाज मचाएगा कहर

पांच बार की IPL चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स एक नई उम्मीद के साथ मैदान में उतरेगी, क्योंकि पिछले सीजन वो पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर रही थी. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ वापसी कर रहे होंगे, जो पिछली बार कोहनी की चोट के कारण बीच सीजन में बाहर हो गए थे। वहीं एमएस धोनी भी पूरा सीजन खेलते दिखेंगे.

इस बार संजू सैमसन भी पीली जर्सी में दिखेंगे, जो राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में आए हैं. बहुत लंबे अरसे बाद चेन्नई की टीम रवींद्र जडेजा के बिना दिखेगी. आयुष म्हात्रे से लेकर शिवम दुबे और उर्विल पटेल और अंशुल कंबोज जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी इस टीम का हिस्सा हैं. अब सवाल है कि आखिर चेन्नई सुपर किंग्स कैसा प्लेइंग इलेवन कॉम्बिनेशन तैयार करेगी.

सैमसन को क्या रोल मिलेगा?

सबसे बड़ा सवाल है कि संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में क्या रोल मिलेगा. संभवतः उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी मिलेगी और उनके जोड़ीदार 18 वर्षीय आयुष म्हात्रे हो सकते हैं, जिन्होंने पिछले सीजन 7 मैचों में 240 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया था. ऐसे में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ खुद एक स्थान नीचे तीसरे नंबर पर आ सकते हैं, जो अब तक अधिकांश मौकों पर ओपनिंग करते रहे हैं.

मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस जैसे 2 तूफानी फिनिशर चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग को मजबूती दे रहे होंगे. दोनों ही लंबे-लंबे छक्के लगाने में माहिर हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा और स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर प्रशांत वीर को भी प्लेइंग इलेवन में मौका मिलने की पूरी संभावना है, उन दोनों पर ही CSK ने मिनी ऑक्शन में 14.20 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. एमएस धोनी पिछले 2 सीजन से निचले क्रम पर ही बैटिंग कर रहे हैं.

जहां तक गेंदबाजी लाइन अप की बात है, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स के पास नाथन एलिस, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, जेमी ओवर्टन, राहुल चाहर, खलील अहमद, मुकेश चौधरी जैसे कई प्रतिभावान विकल्प मौजूद हैं. मगर गेंदबाजी कॉम्बिनेशन में खलील अहमद, नूर अहमद, नाथन एलिस को जगह मिल सकती है.

CSK की संभावित प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, एमएस धोनी (विकेटकीपर), नाथन एलिस, खलील अहमद, नूर अहमद