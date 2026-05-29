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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 में सबसे तेज फिफ्टी... वैभव सूर्यवंशी नहीं हैं No-1, देखें Top-5 लिस्ट

IPL 2026 में सबसे तेज फिफ्टी... वैभव सूर्यवंशी नहीं हैं No-1, देखें Top-5 लिस्ट

Fastest Fifty in IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन में सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड अभी वैभव सूर्यवंशी के नाम नहीं है. अभिषेक शर्मा भी उनसे ऊपर हैं, लेकिन वो भी नंबर-1 नहीं हैं.

By : शिवम | Updated at : 29 May 2026 03:10 PM (IST)
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IPL 2026 का क्वालीफायर-2 आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच है, जिसे जीतने वाली टीम फाइनल में RCB से भिड़ेगी. राजस्थान वैभव सूर्यवंशी से आज एक और अच्छी पारी चाहेगी, जिन्होंने पिछले मैच में 29 गेंदों में 97 रन बनाए. वह IPL इतिहास के सबसे तेज शतक के रिकॉर्ड से चूक गए. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीजन सबसे तेज अर्धशतक के मामले में वैभव पहले नंबर पर नहीं हैं.

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में खेली 15 पारियों में 680 रन बनाए हैं. अभी वह सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, इसमें से 390 रन तो उन्होंने सिर्फ छक्कों से बनाए हैं. वह अभी तक 65 छक्के लगा चुके हैं, जो किसी सीजन में किसी एक खिलाड़ी द्वारा लगाए जाने के मामले में सबसे अधिक है. वैभव जारी सीजन में अभी तक 1 शतक और 4 अर्धशतक जड़ चुके हैं. लेकिन सबसे तेज अर्धशतक के मामले में वह तीसरे नंबर पर हैं.

IPL 2026 में किसने लगाया है सबसे तेज अर्धशतक

72 मैचों के बाद सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी उर्विल पटेल के नाम है. उन्होंने 10 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 13 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था. ये IPL इतिहास की संयुक्त सबसे तेज फिफ्टी भी  है. उनसे पहले यशस्वी जायसवाल ने 2023 में 13 गेंदों में फिफ्टी लगाई थी.

यह भी पढ़ें- गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स क्वालीफायर मैच में कैसी होगी पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज, किसे मिलेगी मदद?

किस नंबर पर हैं वैभव सूर्यवंशी?

दूसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने 18 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था. तीसरे नंबर पर वैभव हैं, उन्होंने भी 15 गेंदों में अर्धशतक लगाया था. लिस्ट में 3 से 6 नंबर पर वही काबिज हैं. उन्होंने इस सीजन 3 बार 15 गेंदों में अर्धशतक लगाया है. उन्होंने एलिमिनेटर में 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था, जिसमें उन्होंने 29 गेंदों में 97 रन बनाए थे.

यह भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी को लेकर ऐसा क्या बोल गए पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर, भड़के लोग; हो रही है आलोचना

वैभव सूर्यवंशी ने 30 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स, 10 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और 25 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 29 May 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Abhishek Sharma Urvil Patel IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi Fastest Fifty In IPL
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