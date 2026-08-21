दूसरे टेस्ट में सिर्फ एक बदलाव कर सकती है टीम इंडिया, जानें कौन होगा बाहर?

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट रविवार, 23 अगस्त से सिंहली स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. 2 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे हैं. WTC 2025-27 चक्र में अपना पीसीटी और बेहतर करने और फाइनल में पहुंचने की दावेदारी को मजबूत करने के लिए भारत को दूसरे टेस्ट में भी जीत चाहिए. भारत जीतकर आ रही है, बावजूद दूसरे टेस्ट की प्लेइंग 11 में एक बदलाव संभव है. कुलदीप यादव को बाहर किया जा सकता है.

पिछले टेस्ट की बात करें तो भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों शानदार रही. देवदत्त पडिक्कल ने पहली पारी में 167 रन बनाए, केएल राहुल ने दोनों पारियों में अच्छा खेल दिखाया. ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में तेजी से रन बनाए, जब टीम को जरुरत थी. तेज गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा किया, स्पिनर मानव सुथार और रवींद्र जडेजा ने गेंद से कहर बरपाया. सुथार ने दोनों पारियों में मिलाकर 10 विकेट लिए. हालांकि कुलदीप यादव कुछ खास नहीं कर पाए, जिन्होंने पहली पारी में 14 ओवरों में 65 रन देकर 1 विकेट लिया और दूसरी पारी में 11 ओवरों में एक भी विकेट नहीं ले पाए.

सारांश जैन को क्यों मिल सकता है मौका?

दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव की जगह सारांश जैन को मौका दिया जा सकता है. दरअसल श्रीलंका टीम में बाएं हाथ के कई बल्लेबाज हैं, जिनके सामने ऑफ स्पिन गेंदबाज परेशानी खड़ी कर सकते हैं. ऐसे में भारत की प्लेइंग 11 में सारांश जैन को शामिल किया जा सकता है. सारांश अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं.

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अगर सारांश को दूसरे टेस्ट में खिलाया जाता है तो ये उनका डेब्यू इंटरनेशनल मैच होगा. उन्होंने 54 फर्स्ट क्लास मैचों में खेली 85 पारियों में 2223 रन बनाए हैं, 97 पारियों में उनके नाम 188 विकेट हैं. फर्स्ट क्लास के 10 मैचों में वह 5 या इससे ज्यादा विकेट ले चुके हैं.

दूसरे टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, मानव सुथार, सारांश जैन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

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दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, सारांश जैन, मानव सुथार, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, गुरनूर बरार.