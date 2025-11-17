हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत पर मंडरा रहा एशिया कप से बाहर होने का खतरा, बेहद दिलचस्प है सेमीफाइनल का समीकरण; यहां समझें

भारत पर मंडरा रहा एशिया कप से बाहर होने का खतरा, बेहद दिलचस्प है सेमीफाइनल का समीकरण; यहां समझें

India A Semifinal Scenario: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है. जानिए टीम इंडिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए क्या करना होगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Nov 2025 07:41 PM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट में बीते रविवार पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया था. ग्रुप B से पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल स्लॉट के लिए 3 टीमों में जंग छिड़ी है. भारतीय टीम पर ग्रुप स्टेज में ही बाहर होने का खतरा अभी टला नहीं है. यहां जान लीजिए कि इंडिया A को सेमीफाइनल (India A Semifinal Scenario) में जाने के लिए क्या करना होगा.

ग्रुप B की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीत चुकी है और 4 अंकों के साथ पहले स्थान पर है. वहीं 2 मैचों में एक जीत के बाद टीम इंडिया के 2 अंक हैं और वो अभी दूसरे स्थान पर है. ओमान और यूएई क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं.

भारत के सेमीफाइनल का समीकरण

भारत और ओमान, दोनों के अभी दो-दो अंक हैं. 18 नवंबर को भारत-ओमान आमने-सामने होंगे और दोनों ही टीमों के लिए यह करो या मरो का मैच होगा. इस मैच को जीतने मात्र से भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. ओमान का भी यही समीकरण रहेगा, वो कल अगर टीम इंडिया को हरा देती है तो ओमान की सेमीफाइनल में जगह पक्की हो जाएगी.

वैभव सूर्यवंशी कर रहे हैं कमाल

इस टूर्नामेंट के दोनों मैचों में वैभव सूर्यवंशी ने कमाल बल्लेबाजी की है. हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वो अर्धशतक लगाने से चूक गए थे. वो अब तक 2 मैचों में 94.50 के औसत से 189 रन बना चुके हैं. वैभव ने यूएई के खिलाफ 42 गेंदों में 144 रनों की पारी खेली थी. इसी मैच में उन्होंने 32 गेंदों में शतक पूरा कर लिया था. वहीं पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 45 रनों की दमदार पारी खेल टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई थी. वो अलग बात रही कि उनके आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाजी लाइन-अप धराशाई हो गया था.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026 से पहले इन 9 खिलाड़ियों की बदली टीम, जानें ट्रेड के जरिए कौन किस फ्रैंचाइजी से किस टीम में गया

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 17 Nov 2025 07:41 PM (IST)
Tags :
Indian National Cricket Team India A Cricket Team Asia Cup Rising Star
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार में RJD का MY समीकरण हिला तो अलर्ट हुए अखिलेश यादव! इस बात पर लगाई रोक
बिहार में RJD का MY समीकरण हिला तो अलर्ट हुए अखिलेश यादव! इस बात पर लगाई रोक
इंडिया
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
टीम इंडिया हारी, उधर मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में उड़ाया गर्दा; दूसरे टेस्ट में मिल सकता है मौका?
टीम इंडिया हारी, उधर मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में उड़ाया गर्दा; क्या दूसरे टेस्ट में मिल सकता है मौका?
Advertisement

वीडियोज

शमीर टंडन का इंटरव्यू | बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड | कॉर्पोरेट से बॉलीवुड तक | सफ़र और भी बहुत कुछ
TRUMP TARRIF: ट्रंप का टैरिफ वाला PLAN क्यों हुआ फेल... यहां जानिए! |ABP LIVE
Delhi Blast EXPLAINER: कौन है 'शैतान की माँ'? | ABPLIVE
सही या गलत?: E20 Fuel explained | Auto Live
SEBI के Digital Gold नियमों के बाद Gold की खरीद में 61% की गिरावट! |GOLD| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार में RJD का MY समीकरण हिला तो अलर्ट हुए अखिलेश यादव! इस बात पर लगाई रोक
बिहार में RJD का MY समीकरण हिला तो अलर्ट हुए अखिलेश यादव! इस बात पर लगाई रोक
इंडिया
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
क्रिकेट
टीम इंडिया हारी, उधर मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में उड़ाया गर्दा; दूसरे टेस्ट में मिल सकता है मौका?
टीम इंडिया हारी, उधर मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में उड़ाया गर्दा; क्या दूसरे टेस्ट में मिल सकता है मौका?
ओटीटी
OTT पर कुछ बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग देखना चाहते हैं, तो ये 7 फिल्में जरूर देख लें
OTT पर कुछ बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग देखना चाहते हैं, तो ये 7 फिल्में जरूर देख लें
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन
नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
मछली पकड़ने के लिए दीदी ने फेंका जाल तभी सामने आ गया मगरमच्छ! दरिंदे को देख निकल गई चीखें- वीडियो वायरल
मछली पकड़ने के लिए दीदी ने फेंका जाल तभी सामने आ गया मगरमच्छ! दरिंदे को देख निकल गई चीखें
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
Embed widget