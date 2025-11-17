एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 टूर्नामेंट में बीते रविवार पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया था. ग्रुप B से पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल स्लॉट के लिए 3 टीमों में जंग छिड़ी है. भारतीय टीम पर ग्रुप स्टेज में ही बाहर होने का खतरा अभी टला नहीं है. यहां जान लीजिए कि इंडिया A को सेमीफाइनल (India A Semifinal Scenario) में जाने के लिए क्या करना होगा.

ग्रुप B की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो पाकिस्तान अपने दोनों मैच जीत चुकी है और 4 अंकों के साथ पहले स्थान पर है. वहीं 2 मैचों में एक जीत के बाद टीम इंडिया के 2 अंक हैं और वो अभी दूसरे स्थान पर है. ओमान और यूएई क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर हैं.

भारत के सेमीफाइनल का समीकरण

भारत और ओमान, दोनों के अभी दो-दो अंक हैं. 18 नवंबर को भारत-ओमान आमने-सामने होंगे और दोनों ही टीमों के लिए यह करो या मरो का मैच होगा. इस मैच को जीतने मात्र से भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. ओमान का भी यही समीकरण रहेगा, वो कल अगर टीम इंडिया को हरा देती है तो ओमान की सेमीफाइनल में जगह पक्की हो जाएगी.

वैभव सूर्यवंशी कर रहे हैं कमाल

इस टूर्नामेंट के दोनों मैचों में वैभव सूर्यवंशी ने कमाल बल्लेबाजी की है. हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वो अर्धशतक लगाने से चूक गए थे. वो अब तक 2 मैचों में 94.50 के औसत से 189 रन बना चुके हैं. वैभव ने यूएई के खिलाफ 42 गेंदों में 144 रनों की पारी खेली थी. इसी मैच में उन्होंने 32 गेंदों में शतक पूरा कर लिया था. वहीं पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 45 रनों की दमदार पारी खेल टीम इंडिया को अच्छी शुरुआत दिलाई थी. वो अलग बात रही कि उनके आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाजी लाइन-अप धराशाई हो गया था.

