दक्षिण अफ्रीकी टीम 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 टी20 मैचों के लिए भारत दौरे पर आई है. मेहमान टीम ने कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट में टीम इंडिया को तीसरे ही दिन 30 रनों से शिकस्त दी. अब पहले टेस्ट में जीत के बाद दक्षिण अफ्रीका के कोच ने बड़ा बयान दिया है. दक्षिण अफ्रीका के हेड कोच शुकरी कोनराड की निगाहें गुवाहाटी में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर भारत को 'क्लीन स्वीप' करने पर हैं.

15 साल बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम ने भारत में कोई टेस्ट मैच जीता है. अब मेहमान टीम के हेड कोच की नजर सीरीज जीतने पर है. बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. टीम इंडिया इस टेस्ट को जीतकर सीरीज ड्रॉ कराना चाहेगी.

काम अभी पूरा नहीं हुआ है- शुकरी कोनराड

इस मैच से पहले शुकरी कोनराड ने कहा, "यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी. भारत आकर ईडन गार्डन्स में खेलना और कुछ ऐसा करना जो हमने 15 सालों से नहीं किया. यह बहुत बड़ी उपलब्धि है. हमने पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच जीता, अब हमने यहां भी एक टेस्ट मैच जीता है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है. आप किसी देश में टेस्ट मैच जीतने नहीं आते, आप सीरीज जीतना चाहते हैं."

हम कभी हार नहीं मानते- दक्षिण अफ्रीकी कोच

कोनराड ने कहा, "मुझे इस टीम पर बहुत गर्व है, क्योंकि खिलाड़ियों में आत्मविश्वास है. वे एक यूनिट के रूप में एकजुट होकर खेलते हैं. यह हमारी मानसिकता के लिए और आगे चलकर हमारे लिए भी अद्भुत होगा. हालांकि, हमारे पास वह क्षमता नहीं है जो कई टीमों के पास है, या हमने अभी तक उस क्षमता का उपयोग नहीं किया है. इसके बावजूद हमारी जो कमी है, उसे हम एक यूनिट के रूप में खेलने की अपनी क्षमता से पूरा कर लेते हैं. हम कभी हार नहीं मानते."