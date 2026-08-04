IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगौतम गंभीर की नौकरी खतरे में! बिगड़ रहा ड्रेसिंग रूम का माहौल

गौतम गंभीर की नौकरी खतरे में! बिगड़ रहा ड्रेसिंग रूम का माहौल

Team India Coach Gautam Gambhir: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर निशाने पर हैं. ड्रेसिंग रूम का माहौल उनके खिलाफ जाता दिख रहा है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Aug 2026 09:20 AM (IST)
Preferred Sources

गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद चाहे भारत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब क्यों ना जीता हो. सच्चाई यह है कि विशेष रूप से टेस्ट क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. हाल ही में आयरलैंड और इंग्लैंड के हाथों सीरीज हारने के बाद गंभीर एक बार फिर निशाने पर आ गए हैं.

आंकड़े साफ बताते हैं कि गंभीर का कार्यकाल बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड के कुछ अधिकारियों और ड्रेसिंग रूम से भी कुछ टीम के सदस्यों ने गंभीर के कोचिंग के तरीके पर आपत्ति जताई है. जो समर्थन गंभीर को एक साल पहले मिल रहा था, वह अब कम होने लगा है.

टीम पर फोड़ देते हैं हार का ठीकरा

गौतम गंभीर बेबाक अंदाज में सवालों का जवाब देते आए हैं. मगर अब उनके लिए समस्या बढ़ने लगी है. रिपोर्ट अनुसार बीसीसीआई के अंदर कुछ अधिकारियों का मानना है कि गंभीर अक्सर हार मिलने का ठीकरा खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर फोड़ देते हैं. गंभीर कभी टीम मैनेजमेंट की गलती नहीं बताते.

किसी खिलाड़ी ने सामने आकर कुछ आपत्ति व्यक्त नहीं की है, लेकिन कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने गंभीर के कोचिंग के तरीके को लेकर बोर्ड सदस्यों के सामने चिंता व्यक्त की है. गंभीर की नीतियों के चलते ड्रेसिंग रूम में मतभेद की भी खबर सामने आई है.

गंभीर के कोच रहते भारतीय टेस्ट टीम को न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में हार झेलनी पड़ी थी. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भी टीम इंडिया को हार मिली थी. उस समय भी गंभीर ने मैनेजमेंट पर कोई आंच नहीं आने दी थी.

BCCI ने दी थी खुली छूट

जब साल 2024 में गौतम गंभीर नए हेड कोच बने, तब BCCI ने उन्हें अपनी पसंद का सपोर्ट स्टाफ चुनने की खुली छूट दी थी. अभिषेक नायर आए, रायन टेन डोइशे और मोर्ने मोर्केल भी सपोर्ट स्टाफ में आए. उनमें से अभिषेक और रायन टीम से जा चुके हैं. बोर्ड के भीतर कुछ सदस्यों का मानना है कि गंभीर इस खुली छूट का सही फायदा नहीं उठा पाए.

यह भी पढ़ें: गंभीर-कोहली बहस पर पूर्व अंपायर अनिल चौधरी का बड़ा बयान- 'जरूरी है, वरना...'

अब श्रीलंका दौरे की बारी

गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टीम ने 7 टेस्ट सीरीज खेली हैं, जिनमें उसे बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ जीत मिली है. ये तीनों टीम टेस्ट रैंकिंग के टॉप-7 में भी नहीं आती हैं. इस दौरान भारतीय टीम को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार मिली है. वहीं इंग्लैंड के साथ सीरीज ड्रॉ रही थी.

बताया जा रहा है कि टीम इंडिया के मेंबर्स का गौतम गंभीर में अटूट विश्वास अब कम होने लगा है. भारत की अगली सीरीज श्रीलंका के साथ होनी है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त से होगी. कहीं ना कहीं इस सीरीज का परिणाम गंभीर के कोचिंग का भविष्य तय कर सकता है.

यह भी पढ़ें:

'मैंने पहली बार केएल राहुल को गुस्से में देखा', वसीम जाफ़र का बड़ा खुलासा

जसप्रीत बुमराह को लेकर नया बवाल, COE की लापरवाही से सब हैरान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 04 Aug 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
Team India Coach GAUTAM GAMBHIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
गौतम गंभीर की नौकरी खतरे में! बिगड़ रहा ड्रेसिंग रूम का माहौल
गौतम गंभीर की नौकरी खतरे में! बिगड़ रहा ड्रेसिंग रूम का माहौल
क्रिकेट
'मैंने पहली बार केएल राहुल को गुस्से में देखा', वसीम जाफ़र का बड़ा खुलासा
'मैंने पहली बार केएल राहुल को गुस्से में देखा', वसीम जाफ़र का बड़ा खुलासा
क्रिकेट
गंभीर-कोहली बहस पर पूर्व अंपायर अनिल चौधरी का बड़ा बयान- 'जरूरी है, वरना...'
गंभीर-कोहली बहस पर पूर्व अंपायर अनिल चौधरी का बड़ा बयान- 'जरूरी है, वरना...'
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह को लेकर नया बवाल, COE की लापरवाही से सब हैरान
जसप्रीत बुमराह को लेकर नया बवाल, COE की लापरवाही से सब हैरान
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप पर कसेगा शिकंजा! भारत समेत 60 देशों पर टैरिफ के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों ने किया मुकदमा
ट्रंप पर कसेगा शिकंजा! भारत समेत 60 देशों पर टैरिफ के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों ने किया मुकदमा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मदरसों में राष्ट्रवाद की जरूरत', इस मौलाना ने कर दी देशभर में UCC लागू करने की मांग
'मदरसों में राष्ट्रवाद की जरूरत', इस मौलाना ने कर दी देशभर में UCC लागू करने की मांग
इंडिया
'संबंध बिगड़ जाएंगे...', बांग्लादेश ने किस बात पर चिढ़कर भारत से कहा ऐसा
'संबंध बिगड़ जाएंगे...', बांग्लादेश ने किस बात पर चिढ़कर भारत से कहा ऐसा
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
स्पोर्ट्स
गंभीर-कोहली बहस पर पूर्व अंपायर अनिल चौधरी का बड़ा बयान- 'जरूरी है, वरना...'
गंभीर-कोहली बहस पर पूर्व अंपायर अनिल चौधरी का बड़ा बयान- 'जरूरी है, वरना...'
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
महाराष्ट्र
'दीपके वहां आंदोलन कर रहा है और आप लोग...', अपने पदाधिकारियों पर भड़के उद्धव ठाकरे
'दीपके से कुछ सीखें', शिवसेना UBT के पदाधिकारियों पर भड़के उद्धव ठाकरे
इंडिया
तूफानी बारिश, कौंधेगी बिजली! रेड और ऑरेंज अलर्ट, UP-दिल्ली में कैसा मौसम?
तूफानी बारिश, कौंधेगी बिजली! रेड और ऑरेंज अलर्ट, UP-दिल्ली में कैसा मौसम?
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget