गौतम गंभीर की नौकरी खतरे में! बिगड़ रहा ड्रेसिंग रूम का माहौल

गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद चाहे भारत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब क्यों ना जीता हो. सच्चाई यह है कि विशेष रूप से टेस्ट क्रिकेट में टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. हाल ही में आयरलैंड और इंग्लैंड के हाथों सीरीज हारने के बाद गंभीर एक बार फिर निशाने पर आ गए हैं.

आंकड़े साफ बताते हैं कि गंभीर का कार्यकाल बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड के कुछ अधिकारियों और ड्रेसिंग रूम से भी कुछ टीम के सदस्यों ने गंभीर के कोचिंग के तरीके पर आपत्ति जताई है. जो समर्थन गंभीर को एक साल पहले मिल रहा था, वह अब कम होने लगा है.

टीम पर फोड़ देते हैं हार का ठीकरा

गौतम गंभीर बेबाक अंदाज में सवालों का जवाब देते आए हैं. मगर अब उनके लिए समस्या बढ़ने लगी है. रिपोर्ट अनुसार बीसीसीआई के अंदर कुछ अधिकारियों का मानना है कि गंभीर अक्सर हार मिलने का ठीकरा खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर फोड़ देते हैं. गंभीर कभी टीम मैनेजमेंट की गलती नहीं बताते.

किसी खिलाड़ी ने सामने आकर कुछ आपत्ति व्यक्त नहीं की है, लेकिन कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने गंभीर के कोचिंग के तरीके को लेकर बोर्ड सदस्यों के सामने चिंता व्यक्त की है. गंभीर की नीतियों के चलते ड्रेसिंग रूम में मतभेद की भी खबर सामने आई है.

गंभीर के कोच रहते भारतीय टेस्ट टीम को न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में हार झेलनी पड़ी थी. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भी टीम इंडिया को हार मिली थी. उस समय भी गंभीर ने मैनेजमेंट पर कोई आंच नहीं आने दी थी.

BCCI ने दी थी खुली छूट

जब साल 2024 में गौतम गंभीर नए हेड कोच बने, तब BCCI ने उन्हें अपनी पसंद का सपोर्ट स्टाफ चुनने की खुली छूट दी थी. अभिषेक नायर आए, रायन टेन डोइशे और मोर्ने मोर्केल भी सपोर्ट स्टाफ में आए. उनमें से अभिषेक और रायन टीम से जा चुके हैं. बोर्ड के भीतर कुछ सदस्यों का मानना है कि गंभीर इस खुली छूट का सही फायदा नहीं उठा पाए.

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अब श्रीलंका दौरे की बारी

गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय टीम ने 7 टेस्ट सीरीज खेली हैं, जिनमें उसे बांग्लादेश, वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के खिलाफ जीत मिली है. ये तीनों टीम टेस्ट रैंकिंग के टॉप-7 में भी नहीं आती हैं. इस दौरान भारतीय टीम को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार मिली है. वहीं इंग्लैंड के साथ सीरीज ड्रॉ रही थी.

बताया जा रहा है कि टीम इंडिया के मेंबर्स का गौतम गंभीर में अटूट विश्वास अब कम होने लगा है. भारत की अगली सीरीज श्रीलंका के साथ होनी है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त से होगी. कहीं ना कहीं इस सीरीज का परिणाम गंभीर के कोचिंग का भविष्य तय कर सकता है.

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