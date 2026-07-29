SL के खिलाफ पहले Test में भारत की प्लेइंग 11, अश्विन ने चुने ये खिलाड़ी

श्रीलंका दौरे के लिए BCCI ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. गुरनूर बरार इस सीरीज में डेब्यू कर सकते हैं, सारांश जैन को पहली बार नेशनल टीम में शामिल किया गया है. अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है, जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं लेकिन उनको लेकर BCCI ने स्पष्ट किया है कि तेज गेंदबाज का खेलना फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगा. टीम की घोषणा के बाद पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने संभावित प्लेइंग 11 चुनी.

'जडेजा जरूर खेलेंगे'

रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कह कि रविंद्र जडेजा निश्चित रूप से खेलेंगे. उन्होंने आगे कहा, मानव सुथार खेलेंगे, जिन्होंने पिछले मैच में 7 विकेट लिए थे. कुलदीप यादव को भी खेलना चाहिए. 3 स्पिनर हो जाएंगे."

अश्विन के अनुसार सारांश जैन को पहले टेस्ट में खिलाना चाहिए, जो पहली बार नेशनल टीम में चुने गए हैं. 33 वर्षीय गेंदबान ने इंडिया ए के लिए श्रीलंका ए के खिलाफ अंतिम मैच में शानदार प्रदर्शन किया था. अश्विन ने कहा, "मुझे लगता है कि सारांश जैन को 7वें नंबर पर खिलाना चाहिए. नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 4 पर शुभमन गिल, नंबर 3 पर देवदत्त पडिक्कल या साई सुदर्शन, ओपनर के रूप में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल. फिर 2 जगह तेज गेंदबाजों के लिए बचती है.

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अश्विन का मानना है कि भारत के लिए सबसे बड़ा नुकसान साई सुदर्शन की फिटनेस है. साई ने हाल ही में इंडिया 'A' सीरीज़ में दो शतक लगाए हैं. एक मैच गाले में था। अश्विन ने कहा, " गाले की परिस्थितियां अनोखी हैं. यहां हवा के कारण गेंद हवा में घूमती है, कंडीशन समझने में समय लगता है. लेकिन साई ने वहां शतक लगाया. भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है अगर वह फिट रहते हैं तो क्योंकि उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा. श्रीलंका स्पिन पर निर्भर रहता है, साई स्पिन को अच्छा खेलते हैं."

हालांकि उन्होंने ये भी कह कि देवदत्त पडिक्कल को मौका मिलता है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है. उन्होंने कहा, "पडिक्कल ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है. उम्मीद है वो इसे टेस्ट में भी जारी रखे." 2 तेज गेंदबाजों के रूप में उन्होंने 10वें स्थान पर मोहम्मद सिराज को रखा. अगर जसप्रीत बुमराह फिट रहते हैं तो फिर वही खेलेंगे, नहीं तो प्रसिद्ध या बरार में से कोई एक.

श्रीलंका के खिलाफ भारत का टेस्ट स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, जसप्रीत बुमराह (फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर), साई सुदर्शन (फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर).

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