मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स'मैंने पहली बार केएल राहुल को गुस्से में देखा', वसीम जाफ़र का बड़ा खुलासा

'मैंने पहली बार केएल राहुल को गुस्से में देखा', वसीम जाफ़र का बड़ा खुलासा

टीम के साथ राहुल के 2020 और 2021 के सीज़न बहुत शानदार रहे. 2020 सीज़न में उन्होंने 14 पारियों में 55.83 की औसत और 129.34 के स्ट्राइक रेट से कुल 670 रन बनाए, जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल थे,

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 04 Aug 2026 09:01 AM (IST)
Preferred Sources

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने बताया कि जब केएल राहुल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम पंजाब किंग्स (PBKS) के साथ थे, तो टीम के खराब प्रदर्शन से वे काफी नाराज़ रहते थे. जाफ़र के अनुसार, जीत की स्थिति में होने के बावजूद मैच हारने और करीबी अंतर से हारने की वजह से राहुल "बहुत निराश" हो जाते थे. राहुल ने 2018 से 2021 तक PBKS का प्रतिनिधित्व किया. इसी दौरान, जाफ़र PBKS के हेड कोच थे. 

टीम के साथ केएल राहुल के 2020 और 2021 के सीज़न बहुत शानदार रहे. 2020 सीज़न में उन्होंने 14 पारियों में 55.83 की औसत और 129.34 के स्ट्राइक रेट से कुल 670 रन बनाए, जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल थे. उन्होंने ऑरेंज कैप भी जीती. हालांकि, कप्तान के तौर पर उनके दोनों सीज़न में PBKS आठ टीमों में छठे स्थान पर रही.

गंभीर-कोहली बहस पर पूर्व अंपायर अनिल चौधरी का बड़ा बयान- 'जरूरी है, वरना...'

दूरदर्शन के 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' में बात करते हुए, जाफ़र ने फ्रैंचाइजी के साथ अपने कोचिंग के समय की कुछ अंदर की बातें बताईं. एक लीडर के तौर पर केएल राहुल के बेहद शांत स्वभाव के बारे में बात करते हुए, जाफ़र ने बताया कि कैसे पंजाब के IPL मैचों के रोमांचक और तनावपूर्ण अंत के दौरान, आम तौर पर शांत रहने वाले इस बल्लेबाज़ को भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा झुंझलाहट या निराशा होती थी.

उन्होंने कहा, "केएल स्वभाव से ही बहुत शांत और थोड़े कम बोलने वाले इंसान हैं और वे ज़्यादातर अपने तक ही सीमित रहते हैं. वे आपको ज़्यादा बाहर-घूमते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे ज़्यादातर अपने करीबी दोस्तों के साथ ही घुलते-मिलते हैं. उन्हें मैदान पर या मैदान के बाहर आपा खोते या साफ तौर पर गुस्सा करते हुए देखना बहुत दुर्लभ है."

इसके बाद जाफ़र ने KL की कप्तानी में अपनी टीम की करीबी हार को याद किया, जिससे वो परेशान हो गए थे. उन्होंने आगे कहा, "लेकिन जब मैं पंजाब में बैटिंग कोच था, तो हर मैच दिल तोड़ने वाला लगता था. हम जीती हुई बाज़ी हार रहे थे और लगभग हर मैच आखिरी ओवर तक खिंच जाता था. ऐसी ही एक करीबी हार के बाद, एक ऐसा मैच जो हमें आसानी से जीतना चाहिए था. मैंने उन्हें पहली बार सचमुच गुस्से में देखा. उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन आप देख सकते थे कि हमारे खराब खेल से वे कितने परेशान थे. बस वही एक मौका था जब मैंने KL राहुल को थोड़ा गुस्से में देखा."

2020 और 2021 का सीजन निराशाजनक

2020 सीज़न में, PBKS को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ़ सुपर ओवर में एक मैच में हार का सामना करना पड़ा (जो उनका पहला मैच था) और अबू धाबी में 165 रनों का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से दो रनों से हार मिली. पॉइंट्स टेबल के हिसाब से ये दोनों हार PBKS के लिए बहुत भारी पड़ीं. PBKS ने टूर्नामेंट का समापन छह जीत, आठ हार और 12 पॉइंट्स के साथ किया और प्लेऑफ़ की चौथी और आखिरी जगह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को मिली, जिनके 14 पॉइंट्स थे. अगर वे दो मैच जीत जाते, तो PBKS प्लेऑफ़ में पहुँच सकती थी.

अगले सीज़न में भी, KL की कप्तानी वाली PBKS को राजस्थान रॉयल्स (RR) से दो रन और RCB से छह रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा, जिससे वे एक बार फिर प्लेऑफ़ में जगह बनाने से मामूली अंतर से चूक गए. PBKS ने वह सीज़न 12 पॉइंट्स के साथ खत्म किया, जबकि KKR (14 पॉइंट्स) को प्लेऑफ़ की आखिरी जगह मिली. KL ने उस सीज़न में 13 पारियों में 626 रन बनाए, जिसमें छह अर्धशतक शामिल थे.

जसप्रीत बुमराह को लेकर नया बवाल, COE की लापरवाही से सब हैरान

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 04 Aug 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
KL RAHUL WASIM JAFFER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
'मैंने पहली बार केएल राहुल को गुस्से में देखा', वसीम जाफ़र का बड़ा खुलासा
'मैंने पहली बार केएल राहुल को गुस्से में देखा', वसीम जाफ़र का बड़ा खुलासा
स्पोर्ट्स
गंभीर-कोहली बहस पर पूर्व अंपायर अनिल चौधरी का बड़ा बयान- 'जरूरी है, वरना...'
गंभीर-कोहली बहस पर पूर्व अंपायर अनिल चौधरी का बड़ा बयान- 'जरूरी है, वरना...'
स्पोर्ट्स
जसप्रीत बुमराह को लेकर नया बवाल, COE की लापरवाही से सब हैरान
जसप्रीत बुमराह को लेकर नया बवाल, COE की लापरवाही से सब हैरान
स्पोर्ट्स
टी. दिलीप की विदाई पर इमोशनल हुए रोहित शर्मा, कहा- आप एक लेजेंड हैं
टी. दिलीप की विदाई पर इमोशनल हुए रोहित शर्मा, कहा- आप एक लेजेंड हैं
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'संबंध बिगड़ जाएंगे...', बांग्लादेश ने किस बात पर चिढ़कर भारत से कहा ऐसा
'संबंध बिगड़ जाएंगे...', बांग्लादेश ने किस बात पर चिढ़कर भारत से कहा ऐसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मदरसों में राष्ट्रवाद की जरूरत', इस मौलाना ने कर दी देशभर में UCC लागू करने की मांग
'मदरसों में राष्ट्रवाद की जरूरत', इस मौलाना ने कर दी देशभर में UCC लागू करने की मांग
इंडिया
तूफानी बारिश, कौंधेगी बिजली! रेड और ऑरेंज अलर्ट, UP-दिल्ली में कैसा मौसम?
तूफानी बारिश, कौंधेगी बिजली! रेड और ऑरेंज अलर्ट, UP-दिल्ली में कैसा मौसम?
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
स्पोर्ट्स
गंभीर-कोहली बहस पर पूर्व अंपायर अनिल चौधरी का बड़ा बयान- 'जरूरी है, वरना...'
गंभीर-कोहली बहस पर पूर्व अंपायर अनिल चौधरी का बड़ा बयान- 'जरूरी है, वरना...'
महाराष्ट्र
'दीपके वहां आंदोलन कर रहा है और आप लोग...', अपने पदाधिकारियों पर भड़के उद्धव ठाकरे
'दीपके से कुछ सीखें', शिवसेना UBT के पदाधिकारियों पर भड़के उद्धव ठाकरे
विश्व
'भागने का वक्त नहीं मिला', रूस के बीच पर ड्रोन हमला, 3 बच्चों समेत 7 की मौत
'भागने का वक्त नहीं मिला', रूस के बीच पर ड्रोन हमला, 3 बच्चों समेत 7 की मौत
ट्रेंडिंग
11 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया पानी का बिजनेस, अब हर महीने हो रही ढाई लाख की कमाई
11 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया पानी का बिजनेस, अब हर महीने हो रही ढाई लाख की कमाई
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget