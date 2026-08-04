'मैंने पहली बार केएल राहुल को गुस्से में देखा', वसीम जाफ़र का बड़ा खुलासा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने बताया कि जब केएल राहुल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम पंजाब किंग्स (PBKS) के साथ थे, तो टीम के खराब प्रदर्शन से वे काफी नाराज़ रहते थे. जाफ़र के अनुसार, जीत की स्थिति में होने के बावजूद मैच हारने और करीबी अंतर से हारने की वजह से राहुल "बहुत निराश" हो जाते थे. राहुल ने 2018 से 2021 तक PBKS का प्रतिनिधित्व किया. इसी दौरान, जाफ़र PBKS के हेड कोच थे.

टीम के साथ केएल राहुल के 2020 और 2021 के सीज़न बहुत शानदार रहे. 2020 सीज़न में उन्होंने 14 पारियों में 55.83 की औसत और 129.34 के स्ट्राइक रेट से कुल 670 रन बनाए, जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल थे. उन्होंने ऑरेंज कैप भी जीती. हालांकि, कप्तान के तौर पर उनके दोनों सीज़न में PBKS आठ टीमों में छठे स्थान पर रही.

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दूरदर्शन के 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' में बात करते हुए, जाफ़र ने फ्रैंचाइजी के साथ अपने कोचिंग के समय की कुछ अंदर की बातें बताईं. एक लीडर के तौर पर केएल राहुल के बेहद शांत स्वभाव के बारे में बात करते हुए, जाफ़र ने बताया कि कैसे पंजाब के IPL मैचों के रोमांचक और तनावपूर्ण अंत के दौरान, आम तौर पर शांत रहने वाले इस बल्लेबाज़ को भी कभी-कभी बहुत ज़्यादा झुंझलाहट या निराशा होती थी.

उन्होंने कहा, "केएल स्वभाव से ही बहुत शांत और थोड़े कम बोलने वाले इंसान हैं और वे ज़्यादातर अपने तक ही सीमित रहते हैं. वे आपको ज़्यादा बाहर-घूमते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे ज़्यादातर अपने करीबी दोस्तों के साथ ही घुलते-मिलते हैं. उन्हें मैदान पर या मैदान के बाहर आपा खोते या साफ तौर पर गुस्सा करते हुए देखना बहुत दुर्लभ है."

इसके बाद जाफ़र ने KL की कप्तानी में अपनी टीम की करीबी हार को याद किया, जिससे वो परेशान हो गए थे. उन्होंने आगे कहा, "लेकिन जब मैं पंजाब में बैटिंग कोच था, तो हर मैच दिल तोड़ने वाला लगता था. हम जीती हुई बाज़ी हार रहे थे और लगभग हर मैच आखिरी ओवर तक खिंच जाता था. ऐसी ही एक करीबी हार के बाद, एक ऐसा मैच जो हमें आसानी से जीतना चाहिए था. मैंने उन्हें पहली बार सचमुच गुस्से में देखा. उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन आप देख सकते थे कि हमारे खराब खेल से वे कितने परेशान थे. बस वही एक मौका था जब मैंने KL राहुल को थोड़ा गुस्से में देखा."

2020 और 2021 का सीजन निराशाजनक

2020 सीज़न में, PBKS को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ़ सुपर ओवर में एक मैच में हार का सामना करना पड़ा (जो उनका पहला मैच था) और अबू धाबी में 165 रनों का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से दो रनों से हार मिली. पॉइंट्स टेबल के हिसाब से ये दोनों हार PBKS के लिए बहुत भारी पड़ीं. PBKS ने टूर्नामेंट का समापन छह जीत, आठ हार और 12 पॉइंट्स के साथ किया और प्लेऑफ़ की चौथी और आखिरी जगह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को मिली, जिनके 14 पॉइंट्स थे. अगर वे दो मैच जीत जाते, तो PBKS प्लेऑफ़ में पहुँच सकती थी.

अगले सीज़न में भी, KL की कप्तानी वाली PBKS को राजस्थान रॉयल्स (RR) से दो रन और RCB से छह रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा, जिससे वे एक बार फिर प्लेऑफ़ में जगह बनाने से मामूली अंतर से चूक गए. PBKS ने वह सीज़न 12 पॉइंट्स के साथ खत्म किया, जबकि KKR (14 पॉइंट्स) को प्लेऑफ़ की आखिरी जगह मिली. KL ने उस सीज़न में 13 पारियों में 626 रन बनाए, जिसमें छह अर्धशतक शामिल थे.

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