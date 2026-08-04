IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटधोनी के पास कितनी बाइक्स? सबसे महंगी मोटरसाइकिल की कीमत उड़ा देगी होश

धोनी के पास कितनी बाइक्स? सबसे महंगी मोटरसाइकिल की कीमत उड़ा देगी होश

MS Dhoni Bike Collection: एमएस धोनी खुद बता चुके हैं कि उनके बाइक कलेक्शन में 100 से भी ज्यादा मोटरसाइकिल मौजूद हैं. जानिए उनके पास सबसे महंगी मोटरसाइकिल कौन सी है?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Aug 2026 10:39 AM (IST)
Preferred Sources

एमएस धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट के सालों बाद भी सुर्खियों में बने रहते हैं. अब धोनी सिर्फ IPL में खेलते हैं और जब भी मैदान में उतरते हैं, तब फैंस का क्रेज अलग लेवल पर जा चुका होता है. मगर 'थाला' अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ शौक रखते हैं. इन्हीं में से एक शौक के बारे में सब जानते हैं, वह शौक है स्पोर्ट्स बाइक्स का.

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान के पास कावासाकी निंजा से लेकर हार्ले डेविडसन फैटबॉय जैसी स्टाइलिश और बेहद महंगी मोटरसाइकिल हैं. धोनी की सबसे पहली मोटरसाइकिल यामाहा आरडी350 थी, जो आज भी उनके पास है. यही नहीं सालों पहले राजदूत मोटरसाइकिल का भी अलग रुतबा हुआ करता था, धोनी के बाइक कलेक्शन में वह भी मौजूद है. धोनी हाल ही में एक इवेंट में पहुंचे, जहां वो एक रेसिंग ट्रैक पर स्पोर्ट्स बाइक चलाते दिखे हैं.

धोनी के पास कितनी बाइक

कुछ समय पहले एक इवेंट में एमएस धोनी ने खुद बताया था कि उनके पास 100 से भी ज्यादा बाइक्स हैं. उन्होंने बताया कि उनका बाइक कलेक्शन 100 से भी बड़ा है, लेकिन उनमें से केवल 30-35 ही चलने की हालत में हैं. कोविड के समय जब लॉकडाउन लगा था, तब धोनी ने अपनी बाइक्स के साथ खूब सारा समय बिताया था.

वो अक्सर अपनी बाइक उठाते हैं और सफर पर निकल पड़ते हैं. कई बार उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए हैं. एक बहुत पुराना पोस्ट भी है, जो समय-समय पर सामने आता रहता है, जब धोनी की पत्नी साक्षी ने सोशल मीडिया पर कई सारी मोटरसाइकिल और गाड़ी के साथ तस्वीर साझा की थी.

यह भी पढ़ें: 'मैंने पहली बार केएल राहुल को गुस्से में देखा', वसीम जाफ़र का बड़ा खुलासा

सबसे महंगी बाइक

एमएस धोनी के बाइक कलेक्शन में सबसे महंगी मोटरसाइकिल कनफेडरेट X132 हैलकैट बताई जाती है, जिसकी भारत में कीमत 47 लाख-52 लाख तक है. वहीं कावासाकी निंजा ZX 14R की कीमत 22 लाख तक बताई जाती है. हालांकि इस मॉडल को भारत में बंद कर दिया गया है.

उनके पास डुकाती 1098 मॉडल स्पोर्ट्स बाइक भी है, जिसकी कीमत 12 लाख से भी ऊपर है. इसके अलावा उनके बाइक कलेक्शन में यामाहा आरडी350 के अलावा राजदूत, टीवीएस अपाचे आरआर 310 के साथ-साथ हार्ले डेविडसन फैटबॉय भी है.

यह भी पढ़ें:

जब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा

गौतम गंभीर की नौकरी खतरे में! बिगड़ रहा ड्रेसिंग रूम का माहौल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 04 Aug 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
MS DHONI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
धोनी के पास कितनी बाइक्स? सबसे महंगी मोटरसाइकिल की कीमत उड़ा देगी होश
धोनी के पास कितनी बाइक्स? सबसे महंगी मोटरसाइकिल की कीमत उड़ा देगी होश
क्रिकेट
जब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा
जब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा
क्रिकेट
गौतम गंभीर की नौकरी खतरे में! बिगड़ रहा ड्रेसिंग रूम का माहौल
गौतम गंभीर की नौकरी खतरे में! बिगड़ रहा ड्रेसिंग रूम का माहौल
क्रिकेट
'मैंने पहली बार केएल राहुल को गुस्से में देखा', वसीम जाफ़र का बड़ा खुलासा
'मैंने पहली बार केएल राहुल को गुस्से में देखा', वसीम जाफ़र का बड़ा खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भयंकर गर्मी और सूखा... खतरे में भारत का मानसून, UN चीफ ने क्यों दी चेतावनी
भयंकर गर्मी और सूखा... खतरे में भारत का मानसून, UN चीफ ने क्यों दी चेतावनी
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: BJP के आशुतोष तिवारी ने लगाए भीतरघात के आरोप, बोले- 'मैं अनजान नहीं हूं'
दतिया उपचुनाव: BJP के आशुतोष तिवारी ने लगाए भीतरघात के आरोप, बोले- 'मैं अनजान नहीं हूं'
विश्व
'एयरपोर्ट से सीधे फांसी...' शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नाहिद इस्लाम की धमकी
'एयरपोर्ट से सीधे फांसी...' शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नाहिद इस्लाम की धमकी
स्पोर्ट्स
जब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा
जब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
महाराष्ट्र
'रमेश बिधूड़ी में इतनी हिम्मत होती तो वो...', पंक्चर वाले बयान पर भड़के वारिस पठान
'रमेश बिधूड़ी में इतनी हिम्मत होती तो वो...', पंक्चर वाले बयान पर भड़के वारिस पठान
विश्व
ट्रंप पर कसेगा शिकंजा! भारत समेत 60 देशों पर टैरिफ के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों ने किया मुकदमा
ट्रंप पर कसेगा शिकंजा! भारत समेत 60 देशों पर टैरिफ के खिलाफ 25 अमेरिकी राज्यों ने किया मुकदमा
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget