Watch: IPL 2026 के लिए एमएस धोनी ने शुरू किया अभ्यास, माही की वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई धूम

भारत और चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार खिलाड़ी एमएस धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण (IPL 2026) के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है. झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने धोनी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पैड पहन रहे हैं और फिर अपने बैट को कवर से निकाल रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

झारखण्ड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज से एमएस धोनी के अभ्यास के दौरान का वीडियो शेयर किया गया, इसमें उनके साथ सौरभ तिवारी भी नजर आ रहे हैं. बता दें कि पूर्व क्रिकेटर सौरभ तिवारी अभी JSCA में सेक्रेटरी के पद पर हैं. वह आईपीएल में धोनी के साथ खेल चुके हैं.

IPL 2026 के लिए एमएस धोनी ने शुरू किया अभ्यास

एमएस धोनी अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार चैंपियन बना चुके हैं, उन्होंने 2 बार टीम की कप्तानी छोड़ी लेकिन अन्य-अन्य कारणों से वापस कमान संभालनी पड़ी. अभी ऋतुराज गायकवाड़ टीम के कप्तान हैं, इस बार टीम ने संजू सैमसन को भी ट्रेड के जरिए अपने स्क्वॉड में शामिल किया है. संजू को धोनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि क्या IPL 2026 में धोनी इम्पैक्ट प्लेयर बनकर खेलेंगे या विकेटकीपिंग करेंगे या नहीं?

चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वॉड 2026

अंशुल कंबोज (रिटेन), गुरजापनीत सिंह (रिटेन), जेमी ओवरटन (रिटेन), एमएस धोनी (रिटेन), मुकेश चौधरी (रिटेन), नेथन एलिस (रिटेन), नूर अहमद (रिटेन), रामकृष्ण घोष (रिटेन), संजू सैमसन (ट्रेड), रुतुराज गायकवाड़ (रिटेन), शिवम दुबे (रिटेन), आयुष म्हात्रे (रिटेन), डेवाल्ड ब्रेविस (रिटेन), उर्विल पटेल (रिटेन), खलील अहमद (रिटेन), श्रेयस गोपाल (रिटेन), अकील होसेन (सोल्ड), प्रशांत वीर (सोल्ड), कार्तिक शर्मा (सोल्ड), मैथ्यू शॉर्ट (सोल्ड), अमन खान (सोल्ड), सरफराज खान (सोल्ड), मैट हेनरी (सोल्ड), राहुल चाहर (सोल्ड), जकारी फौल्कस (सोल्ड)