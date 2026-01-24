हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: IPL 2026 के लिए एमएस धोनी ने शुरू किया अभ्यास, माही की वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई धूम

Watch: IPL 2026 के लिए एमएस धोनी ने शुरू किया अभ्यास, माही की वीडियो ने इंटरनेट पर मचाई धूम

IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार खिलाड़ी धोनी (MS Dhoni) ने अभ्यास शुरू कर दिया है. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : शिवम | Updated at : 24 Jan 2026 02:21 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार खिलाड़ी एमएस धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण (IPL 2026) के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है. झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने धोनी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पैड पहन रहे हैं और फिर अपने बैट को कवर से निकाल रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

झारखण्ड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज से एमएस धोनी के अभ्यास के दौरान का वीडियो शेयर किया गया, इसमें उनके साथ सौरभ तिवारी भी नजर आ रहे हैं. बता दें कि पूर्व क्रिकेटर सौरभ तिवारी अभी JSCA में सेक्रेटरी के पद पर हैं. वह आईपीएल में धोनी के साथ खेल चुके हैं.

IPL 2026 के लिए एमएस धोनी ने शुरू किया अभ्यास

एमएस धोनी अपनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार चैंपियन बना चुके हैं, उन्होंने 2 बार टीम की कप्तानी छोड़ी लेकिन अन्य-अन्य कारणों से वापस कमान संभालनी पड़ी. अभी ऋतुराज गायकवाड़ टीम के कप्तान हैं, इस बार टीम ने संजू सैमसन को भी ट्रेड के जरिए अपने स्क्वॉड में शामिल किया है. संजू को धोनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि क्या IPL 2026 में धोनी इम्पैक्ट प्लेयर बनकर खेलेंगे या विकेटकीपिंग करेंगे या नहीं?

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jharkhand State Cricket Association (@cricketjsca)

चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वॉड 2026

अंशुल कंबोज (रिटेन), गुरजापनीत सिंह (रिटेन), जेमी ओवरटन (रिटेन), एमएस धोनी (रिटेन), मुकेश चौधरी (रिटेन), नेथन एलिस (रिटेन), नूर अहमद (रिटेन), रामकृष्ण घोष (रिटेन), संजू सैमसन (ट्रेड), रुतुराज गायकवाड़ (रिटेन), शिवम दुबे (रिटेन), आयुष म्हात्रे (रिटेन), डेवाल्ड ब्रेविस (रिटेन), उर्विल पटेल (रिटेन), खलील अहमद (रिटेन), श्रेयस गोपाल (रिटेन), अकील होसेन (सोल्ड), प्रशांत वीर (सोल्ड), कार्तिक शर्मा (सोल्ड), मैथ्यू शॉर्ट (सोल्ड), अमन खान (सोल्ड), सरफराज खान (सोल्ड), मैट हेनरी (सोल्ड), राहुल चाहर (सोल्ड), जकारी फौल्कस (सोल्ड)

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 24 Jan 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
CSK IPL MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS DHONI INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
विश्व
Iran Warning US: 'हमला किया तो जंग...', अमेरिका की सैन्य तैनाती पर ईरान की कड़ी चेतावनी, जानें क्या बोले ट्रंप
'हमला किया तो जंग...', अमेरिका की सैन्य तैनाती पर ईरान की कड़ी चेतावनी, जानें क्या बोले ट्रंप
बॉलीवुड
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई शादी न करने की वजह
क्रिकेट
Indian Squad: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, इस गेंदबाज को पहली बार मिला मौका
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, इस गेंदबाज को पहली बार मिला मौका
Advertisement

वीडियोज

Jammu Kashmir Heavy Snowfall: जम्मू-कश्मीर समेत ठंड से ठिठुर गई ये जगह | Weather News | ABP
Himachal Pradesh News: Shimla में बर्फबारी का कहर, आपस में टकराए 3 ट्रक |
Venezuela–China Oil Debt Story | Loans, Oil & Geopolitics Explained | Paisa Live
Copper: 10,000 साल पुराना Metal जो Future Economy चला रहा है | The Red Gold Story | Paisa Live
Gold–Silver ETF Crash Explained | 2% गिरावट, ETF 15% क्यों टूटता है? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
विश्व
Iran Warning US: 'हमला किया तो जंग...', अमेरिका की सैन्य तैनाती पर ईरान की कड़ी चेतावनी, जानें क्या बोले ट्रंप
'हमला किया तो जंग...', अमेरिका की सैन्य तैनाती पर ईरान की कड़ी चेतावनी, जानें क्या बोले ट्रंप
बॉलीवुड
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई शादी न करने की वजह
क्रिकेट
Indian Squad: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, इस गेंदबाज को पहली बार मिला मौका
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, इस गेंदबाज को पहली बार मिला मौका
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
हेल्थ
किस बीमारी की चपेट में हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जानें तबीयत बिगड़ने की वजह?
किस बीमारी की चपेट में हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जानें तबीयत बिगड़ने की वजह?
यूटिलिटी
फोन में गलती से भी मत रख लेना ये चीजें, वरना घर से ही उठा लेगी पुलिस
फोन में गलती से भी मत रख लेना ये चीजें, वरना घर से ही उठा लेगी पुलिस
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget