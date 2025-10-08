CEAT Cricket Awards 2025: इधर कप्तानी से हटाया गया उधर रोहित शर्मा को मिला बड़ा सम्मान, संजू सैमसन-श्रेयस अय्यर को भी मिला अवॉर्ड
सीएटी क्रिकेट अवॉर्ड्स 2025 में रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी जीताने के लिए स्पेशल सम्मान मिला. संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, दीप्ति शर्मा और स्मृति मंधाना को भी अवॉर्ड्स से नवाजा गया.
CEAT Cricket Awards 2025: मंगलवार को मुंबई में आयोजित सीएटी क्रिकेट अवॉर्ड्स 2025 (CEAT Cricket Awards 2025) में रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कप्तानी से हटाने के बाद बतौर कप्तान शानदार उपलब्धि के लिए स्पेशल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. रोहित को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीताने के लिए यह स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया.
रोहित को मिला कप्तानी के लिए स्पेशल सम्मान
कप्तानी के मोर्चे पर रोहित शर्मा भले अब वनडे टीम के नेता नही हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने जो उपलब्धियां हासिल की, उन्हें क्रिकेट जगत सलाम कर रहा है. 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक यादगार पल बन गई थी. इसी जीत को सम्मानित करते हुए रोहित को ‘स्पेशल रेकग्निशन’ दिया गया.
संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर ने मचाई धूम
टीम इंडिया के दो स्टार खिलाड़ियों संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर को भी इस अवॉर्ड नाइट में सम्मानित किया गया. संजू सैमसन को साल के बेस्ट टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज का पुरस्कार मिला. पिछले एक साल में उन्होंने टी20 फॉर्मेट में कई दमदार पारियां खेली हैं और टीम को जीत दिलाई है. वहीं, श्रेयस अय्यर को वनडे फॉर्मेट में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया.
लारा और चंद्रशेखर को लाइफटाइम अचीवमेंट
इस कार्यक्रम की सबसे भावुक झलक रही लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड्स की घोषणा. भारतीय दिग्गज बी.एस. चंद्रशेखर और वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा को उनके शानदार क्रिकेट करियर के लिए इस सम्मान से नवाजा गया. दोनों खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया.
महिला क्रिकेटरों का भी जलवा
महिला खिलाड़ियों में भी भारत ने बाजी मारी. भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को साल की सबसे बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज का पुरस्कार मिला. वहीं स्मृति मंधाना को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज चुना गया.
घरेलू क्रिकेट में उभरे नए सितारे
घरेलू क्रिकेट के क्षेत्र में विदर्भ के हर्ष दुबे को ‘साल का बेस्ट घरेलू क्रिकेटर’ का पुरस्कार मिला. उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2024-25 सीजन में 69 विकेट लेकर नया रिकॉर्ड बनाया. वहीं मुंबई के अंगकृष रघुवंशी को साल के उभरते खिलाड़ी (Emerging Player of the Year) के रूप में सम्मानित किया.
