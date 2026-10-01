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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकैप्टन स्मित की बहादुरी को पाकिस्तानी क्रिकेटर का सलाम, कहा- यही है भारत की भावना

कैप्टन स्मित की बहादुरी को पाकिस्तानी क्रिकेटर का सलाम, कहा- यही है भारत की भावना

कैप्टन स्मित माछर ने मुश्किल हालात में हिम्मत दिखाकर फ्लाइट में सवार 174 यात्रियों और क्रू को बचाने में अहम भूमिका निभाई. पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने उनकी बहादुरी को सलाम किया.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 01 Oct 2026 08:22 PM (IST)
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आसमान में उड़ रहे एक विमान में अचानक 174 लोगों की जान खतरे में पड़ जाए और उसी समय पायलट खुद घायल हो जाए. ऐसी मुश्किल घड़ी में भी भारतीय कैप्टन स्मित माछर ने हिम्मत नहीं छोड़ी. गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिससे यात्रियों और क्रू को हमलावर को रोकने का मौका मिला. उनकी बहादुरी के बाद अब उनकी खूब चर्चा हो रही है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी उनकी हिम्मत को सलाम किया है.

30 सितंबर को फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 दुबई से तेल अवीव जा रही थी. विमान में 174 लोग सवार थे. उड़ान के दौरान को-पायलट ने कैप्टन स्मित पर हमला किया और विमान तेजी से नीचे आने लगा. रिपोर्ट के मुताबिक, विमान करीब 14,000 फीट नीचे आया. इस दौरान इमरजेंसी अलर्ट भी भेजा गया.

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यात्रियों और क्रू ने संभाला मोर्चा

गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी स्मित ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया. इसके बाद एक यात्री और क्रू मेंबर कॉकपिट में पहुंचे और हमलावर को काबू करने में मदद की.  विमान में मौजूद दो दूसरे फ्लाईदुबई पायलटों ने इसके बाद विमान को संभाला और सऊदी अरब के तबुक में सेफ्टी के साथ लैंडिंग कराई. सभी 174 यात्री सेफ रहे.

दानिश कनेरिया ने किया सलाम

कैप्टन स्मित की बहादुरी की चर्चा के बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी उनकी तारीफ की. उन्होंने स्मित की हिम्मत को इंसानियत से जोड़ते हुए वसुधैव कुटुम्बकम् का जिक्र किया और कहा कि पूरी दुनिया एक परिवार है. उन्होंने कैप्टन स्मित को सलाम किया.

पीएम मोदी ने बताया हीरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैप्टन स्मित की बहादुरी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद स्मित ने लोगों की जान बचाने के लिए हिम्मत दिखाई. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उन्हें सच्चा हीरो बताया है.

मुंबई के रहने वाले हैं स्मित

कैप्टन स्मित माछर मुंबई के रहने वाले हैं और पहले स्पाइसजेट में काम कर चुके हैं. वो 2022 में फ्लाईदुबई से जुड़े थे. घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. भारतीय दूतावास के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है और उनका इलाज चल रहा है. घटना की वजह की जांच अभी जारी है.

यह भी पढ़ें: टाइम खराब किया तो 5 रनों की पेनाल्टी, ICC ने 1 अक्टूबर से बदले क्रिकेट के 7 नियम

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
Danish Kaneria Captain Smit
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