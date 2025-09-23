एशिया सुपर के सुपर-4 स्टेज में प्रत्येक टीम तीन-तीन मैच खेलेगी. बीते रविवार भारत के खिलाफ 6 विकेट की हार से पाकिस्तान की फाइनल की राह मुश्किल हो गई है. पाक टीम को अभी 2 और मैच खेलने हैं, जो बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ होने हैं. पाकिस्तान का सामना आज श्रीलंका (PAK vs SL Asia Cup) से होना है और यही मैच तय करेगा कि दोनों में से कौन सी टीम आगे बढ़ेगी. ये करो या मरो का मैच होगा, उससे पहले जान लीजिए कि पाकिस्तान के लिए फाइनल का समीकरण कैसा है.

समीकरण पर जाने से पहले सुपर 4 की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालिए. भारतीय टीम 2 अंकों और +0.689 के दमदार नेट रन रेट के साथ पहले स्थान पर है. बांग्लादेश के भी 2 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट कम होने के कारण वो दूसरे स्थान पर है. श्रीलंका और पाकिस्तान का अभी पॉइंट्स टेबल में खाता नहीं खुला है और वो क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर विराजमान हैं.

पाकिस्तान के फाइनल का समीकरण

पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंचना चाहती है तो हर हाल में अपने अगले दोनों मैच जीतने होंगे. दूसरी ओर श्रीलंका का भी यही हाल है. आज के मैच में श्रीलंका को हराकर ही पाक टीम फाइनल की रेस में बनी रह सकती है. श्रीलंका को हराने के बाद पाकिस्तान को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वो 25 सितंबर के मैच में बांग्लादेश को हराए. पाक टीम के लिए फाइनल की राह तब और आसान हो सकती है, जब 24 सितंबर को भारत, बांग्लादेश टीम को हराए.

फाइनल के लिए क्या करना होगा?

एशिया कप में टीमें फाइनल में कैसे जाएंगी, यह अब भी लोगों के लिए एक जटिल सवाल बना हुआ है. दरअसल सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल में टॉप-2 में रहने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएंगी. खिताबी भिड़ंत 28 सितंबर को होगी. भारत और बांग्लादेश के अभी दो-दो अंक हैं. वो अगर एक और मैच जीत लेती हैं तो उनकी फाइनल में जगह लगभग पक्की हो जाएगी.

