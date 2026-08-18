घूमा कैमरा, गंभीर के 'मास्टरप्लान' की खुली पोल; जानें व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा

गॉल में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट के चौथे दिन एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया. अक्सर देखा जाता है कि कैमरा ड्रेगिंस रूम की तरफ घूमता है, जहां खिलाड़ी कुछ न कुछ अटपटी हरकत करते हुए कैद हो जाते हैं. लेकिन इस बार तो कैमरा घूमने से गंभीर के पूरे 'मास्टरप्लान' की ही पोल खुल गई.

कैमरे में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर कैद हुए. उनके बगल में रखा व्हाइटबोर्ड भी नजर आया, जिस पर टीम इंडिया की पूरी रणनीति लिखी हुई थी.

व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा?

वीडियो में बिल्कुल साफ तो नजर नहीं आ रहा है कि व्हाइटबोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? लेकिन कुछ-कुछ चीजें दिख रही हैं. जैसे कुछ खिलाड़ियों के नाम और उनका स्कोर लिखा हुआ है. नॉम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं. इसके अलावा कौन सा खिलाड़ी कितने रन पर आउट हुआ, यह भी लिखा हुआ दिख रहा है.

SonyLIV cameraman literally captured Team India's strategy written on the dressing-room blackboard. 🤯 pic.twitter.com/Y2m4FmVRfQ — Sam (@cricsam02) August 18, 2026

वीडियो को देखकर एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या टीवी पर इतनी निजी चीज को दिखाया जाना चाहिए? इस तरह से दूसरी टीम रणनीति जान सकती है. एक बात यह कि रणनीति वाले बोर्ड को ऐसे एरिया में नहीं रखना चाहिए जहां कैमरा आसानी से पहुंच सके.

4 दिन के बाद मैच का हाल?

चौथे दिन टीम इंडिया अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑलआउट हुई. ऋषभ पंत ने 66 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके साथ टीम ने श्रीलंका को 372 रनों का लक्ष्य दिया. दिन समाप्त होने तक श्रीलंका ने 4 विकेट पर 84 रन बना लिए हैं. टीम के लिए कप्तान धनंजय डी सिल्वा 31 रन पर और सोनल दिनुशा 25 रन पर नाबाद लौटे. भारत के लिए मानव सुथार सबसे ज्यादा 2 विकेट ले चुके हैं. इसके अलावा मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की झोली में 1-1 विकेट आ चुका है. यहां से श्रीलंका जीत के लिए आखिरी दिन 288 रन बनाने की दरकार होगी. वहीं भारतीय टीम को जीत हासिल करने के लिए 6 विकेट लेने होंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबले का नतीजा क्या निकलता है.

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