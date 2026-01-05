पिता की याद में ईडन गार्डन्स पहुंचीं बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान, शेयर किया इमोशनल पोस्ट; करीना कपूर ने भी दिया रिएक्शन
Mansoor Ali Khan Birthday: भारत के पूर्व क्रिकेटर मंसूर अली खान के 85वें जन्मदिवस पर उनकी बेटी सोहा अली खान ने भावुक मैसेज साझा किया है.
बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान ने अपने पिता, मंसूर अली खान पटौदी को उनके 85वें जन्मदिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी है. सोहा अली खान कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम पहुंचीं, इसका उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो भी साझा किया है. सोहा अली खान ने अपने पिता को याद करते हुए एक भावुक मैसेज भी साझा किया है.
सोहा अली खान ने जो वीडियो साझा किया, उसमें वो ईडन गार्डन्स मैदान में घूमती नजर आईं. इस वीडियो में 1974 के उस यादगार भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट मैच का क्लिप भी दिखाया गया. उस मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज पर यादगार जीत दर्ज की थी. सोहा अली खान ईडन गार्डन्स के स्टैंड्स में बैठी हुई नजर आईं. उन्होंने अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर को निहारा और उसके बारे में बात भी की.
भावुक मैसेज साझा किया
सोहा अली खान ने अपने पिता को याद करते हुए लिखा, "अब्बा, आपके जन्मदिवस पर, मैं उस जगह खड़ी होना चाहती थी, जहां आपको यह खेल याद रखता है. आज ईडन गार्डन्स चाहे खाली हो, लेकिन आपके लिए यह कभी शांत नहीं है. एक ऐसा मैदान, जहां आपको खेलना बहुत पसंद था, जहां आपने कई बार भारतीय टीम की कप्तानी की. शायद सबसे यादगार 1974 का वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच था."
मुंह पर लगी थी गेंद
उन्होंने आगे लिखा, "एंडी रॉबर्ट्स की एक गेंद आपके मुंह पर जा लगी थी, आपके गाल की हड्डी टूट गई थी. आप खून से लथपथ और दर्द से कराहते हुए मैदान से बाहर आ गए थे, लेकिन फिर भी मैदान में खेलने वापस आए और भारत 85 रनों की ऐतिहासिक जीत दिलाई." उस टेस्ट मैच को याद करते हुए सोहा अली खान ने अपने पिता को 'टाइगर' कहकर भी संबोधित किया.
मंसूर अली खान ने अपने क्रिकेट करियर में भारत के लिए 46 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 2793 रन बनाए थे. उन्होंने भारत के लिए 6 शतक और 16 अर्धशतक भी लगाए.
सोहा अली खान के इंस्टाग्राम पोस्ट पर करीना कपूर ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मैदान की सीटों को आप आज भी याद हैं.
