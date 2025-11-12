हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या शुभमन गिल और शहनाज गिल हैं भाई-बहन? हो गया खुलासा

शहनाज गिल ने आखिरकार उस अफवाह पर चुप्पी तोड़ी है जिसमें कहा जा रहा था कि वो क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन हैं. एक पॉडकास्ट में शहनाज ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है. जानिए क्या है पूरा मामला

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 12 Nov 2025 01:28 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस और मशहूर टीवी स्टार शहनाज गिल एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनकी कोई फिल्म या शो नहीं, बल्कि क्रिकेटर शुभमन गिल से जुड़ी एक अफवाह है. लंबे समय से सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है कि क्या शहनाज और शुभमन गिल आपस में भाई-बहन हैं, क्योंकि दोनों का सरनेम ‘गिल’ एक जैसा है. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने खुद इस बात पर एक बड़ा बयान दिया है.

पॉडकास्ट में शहनाज ने तोड़ी चुप्पी

शहनाज गिल ने इस अफवाह पर खुद प्रतिक्रिया दी और बड़ी ही मजेदार तरीके से सच्चाई बताई. वह यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट पर पहुंची थीं, जहां उनसे इस अफवाह को लेकर सवाल पूछा गया. शहनाज ने मुस्कुराते हुए कहा, “वो मेरे भाई होंगे शायद, क्योंकि हम दोनों का सरनेम गिल है और हम अमृतसर साइड से हैं. जब वो ट्रेंड करते हैं तो मेरा नाम भी साथ में ट्रेंड करने लगता है. सच में कोई न कोई कनेक्शन तो है, भाई-बहन का ही होगा.”

उन्होंने आगे कहा, “मैंने खुद से पूछा कि क्या हमारा कोई रिश्ता है, तो दिल से यही जवाब आया कि हम एक ही साइड से हैं. अच्छा है, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत प्यारे हैं.”

गांगुली ने की शुभमन की तारीफ

इसी बीच, पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने शुभमन गिल की जमकर तारीफ की है. उन्होंने गिल को “परफेक्ट कप्तान” बताते हुए कहा कि युवा बल्लेबाज ने इंग्लैंड दौरे पर शानदार कप्तानी की और वह भारत के लिए आगे भी कमाल करेंगे. गांगुली ने कहा, “शुभमन गिल एक बेहतरीन बल्लेबाज और एक परफेक्ट कप्तान हैं. उन्होंने इंग्लैंड में टीम इंडिया की शानदार कप्तानी की. इतनी कम उम्र में विदेशी सरजमीं पर जाकर टीम को लीड करना आसान नहीं होता, लेकिन गिल ने इसे बखूबी निभाया. वह हर फॉर्मेट में खेलने वाले खिलाड़ी हैं और उनमें जबरदस्त टैलेंट है. मुझे पूरा विश्वास है कि वह भविष्य में भारतीय क्रिकेट को ऊंचाईयों पर ले जाएंगे.”

पूर्व कप्तान ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले गिल को शुभकामनाएं दी. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह युवा कप्तान टीम को शानदार जीत दिलाएगा.

कप्तान गिल ने तोड़ा गावस्कर का रिकॉर्ड

बता दें कि शुभमन गिल ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बतौर कप्तान 2-2 की बराबरी दिलाई थी. उन्होंने इस सीरीज में 754 रन बनाए, जिसमें 4 शतक शामिल रहे. यह किसी भी भारतीय कप्तान द्वारा टेस्ट सीरीज में बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं, जिससे उन्होंने सुनील गावस्कर का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. 

Published at : 12 Nov 2025 01:28 PM (IST)
Shehnaaz Gill SHUBMAN GILL CRICKET
