Most Wins In T20Is By A Team: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आगाज होने जा रहा है. इस टूर्नामेंट में इस बार कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें चार ग्रुप में बांटा गया है. लगभग सभी टीमों ने टूर्नामेंट के लिए अपने स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. इस टूर्नामेंट से पहले हम आपको बताएंगे कि टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टॉप-5 टीमें कौन सी हैं?

विश्व कप से पहले सबसे ज्यादा टी-20 मैच जीतने वाली टॉप-5 टीमें

1. भारत - 179 जीत

टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमों की लिस्ट में टीम इंडिया का नाम टॉप पर है. भारत ने इस फॉर्मेट में अब तक 268 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्हें 179 मैचों में जीत मिली है और 74 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा 7 मैच टाई रहे हैं और 6 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है.

2. पाकिस्तान - 169 जीत

पाकिस्तान की टीम टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद है. पाकिस्तान की टीम अब तक कुल 292 टी-20 मैच खेल चुकी है. इसमें से उन्हें 169 मैचों में जीत मिली है और 112 में पाक को हार का मुंह देखना पड़ा है. पाकिस्तान के चार मुकाबले टाई रहे हैं और 7 मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है.

3. न्यूजीलैंड - 127 जीत

टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमों की लिस्ट में न्यूजीलैंड की टीम तीसरे नंबर पर मौजूद है. कीवी टीम इस फॉर्मेट में अब तक 251 मैच खेल चुकी है. इसमें से उन्हें 127 मैचों में जीत मिली है, और 103 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. कीवी टीम द्वारा खेले गए 10 मुकाबले टाई रहे हैं और 11 मैचों का रिजल्ट नहीं निकल पाया है.

4. ऑस्ट्रेलिया - 122 जीत

ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमों की लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद है. टी-20 फॉर्मेट में कंगारू टीम ने अब तक कुल 222 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उन्हें 122 मैचों में जीत मिली है और 90 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इस दौरान कंगारू टीम के 3 मुकाबले टाई रहे हैं और 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है.

5. दक्षिण अफ्रीका - 116 जीत

टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीमों की लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका की टीम पांचवें नंबर पर मौजूद है. टी-20 इंटरनेशनल में अब तक दक्षिण अफ्रीकी की टीम 217 मैच खेल चुकी है, जिसमें से उन्हें 116 मुकाबलों में जीत मिली है और 97 मैचों में अफ्रीकी टीम को हार का सामना करना पड़ा है. इस दौरान अब तक सिर्फ एक मैच टाई रहा है और 3 मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है.