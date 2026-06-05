AFG वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा के सामने नई मुश्किल, टीम इंडिया में वापसी पर चौंकाने वाला अपडेट
Will Rohit Sharma Play ODI Series Against Afghanistan: रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे या नहीं, इसपर नया अपडेट सामने आया है.
रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल बना हुआ है. वनडे सीरीज की शुरुआत 13 जून से होगी, उससे पहले रोहित के फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आई है. रोहित 8 जून को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जा सकते हैं, जहां वे फिटनेस टेस्ट से गुजरेंगे.
आईपीएल 2026 के दौरान रोहित को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें MI के कुछ मुकाबलों से बाहर बैठना पड़ा था. टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट अनुसार रोहित 8 जून को फिटनेस परीक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचेंगे.
रिपोर्ट अनुसार रोहित शर्मा तीन दिन तक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रहेंगे, वो अभ्यास भी करेंगे. उम्मीद है कि रोहित 11 जून को धर्मशाला में टीम इंडिया से जुड़ेंगे, जहां 13 जून को भारत और अफगानिस्तान का पहला वनडे मैच खेला जाना है. रोहित ने आखिरी वनडे इसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था.
विराट कोहली हो चुके हैं बाहर
दूसरी ओर विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे. बताया जा रहा है कि कोहली करीब 6 हफ्तों तक क्रिकेट एक्शन से दूर रहेंगे. इससे सवाल खड़े होने लगे हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के अलावा क्या उन्हें इंग्लैंड सीरीज को भी मिस करना पड़ेगा. बहुत जल्द टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, जहां 14 जुलाई से भारत और इंग्लैंड के बीच ODI सीरीज का आगाज होगा.
साल 2026 में विराट कोहली और रोहित शर्मा कई सारे वनडे मैचों में खेलते दिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनका फिट रहना जरूरी है. 2026 के अंत तक टीम इंडिया को अफगानिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और फिर श्रीलंका के खिलाफ भी वनडे सीरीज खेलनी है.
यह भी पढ़ें:
IND vs AFG Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे 'फ्री' में देखें भारत-अफगानिस्तान का टेस्ट; यहां मिलेगी A टू Z डिटेल
'ट्रक के नीचे थी कार', IPL 2026 फाइनल के बाद भयानक एक्सीडेंट; माइकल क्लार्क ने बयां किया खौफनाक मंजर