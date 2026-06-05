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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए इस दिन होगा टीम इंडिया का एलान, नोट कर लें तारीख

आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए इस दिन होगा टीम इंडिया का एलान, नोट कर लें तारीख

Indian Team: आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का एलान कब होगा? इसकी तरीख सामने आ चुकी है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 05 Jun 2026 07:35 PM (IST)
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टीम इंडिया को अगली टी20 सीरीज आयरलैंड दौरे पर खेलनी है. यहां भारत और आयरलैंड के बीच 2 मैच खेले जाएंगे. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी. इसके अलावा एशियन गेम्स के लिए भी जारी होने वाली टीम पर भी सबकी नजरें होंगी. तो आइए जानते हैं कि तीनों बड़े टूर्नामेंट्स के लिए टीम इंडिया का एलान कब होगा. 

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI कल यानी 06 जून (शनिवार) को तीनों ही टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का टी20 स्क्वॉड जारी करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. पीसी में पुरुष क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के साथ बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया मौजूद होंगे.

कब और कहां होगी कॉन्फ्रेंस?

रिपोर्ट में बताया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में दोपहर में 01 बजे से शुरू होगी. टीम के एलान में कई बड़े बदलाव होने की पूरी उम्मीद है. इसमें सबसे बड़ा बदलाव कप्तान के रूप में देखने को मिलेगा. 

श्रेयस अय्यर को मिलेगी कमान

यह साफ हो चुका है कि सूर्यकुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को टी20 कप्तान बनाया जाएगा. वहीं तिलक वर्मा को टीम का उपकप्तान बनाया जाएगा. गौर करने वाली बात यह है कि कप्तानी से हटाए जाने वाले सूर्या को टीम में जगह मिलती है या नहीं, इस बारे में कुछ साफ नहीं हो सका है.

वैभव सूर्यवंशी को भी मिल सकती है जगह 

टीम इंडिया में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को भी जगह मिल सकती है. वैभव के डेब्यू पर सबकी नजरें होंगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि वैभव के डेब्यू पर सिलेक्टर्स क्या फैसला लेते हैं. 

बताते चलें कि वैभव ने IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाकर सुर्खियां बटोरी थीं. वैभव ने सीजन की 16 पारियों में 48.50 की औसत से 776 रन बनाए थे. इसके साथ वह आईपीएल में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए थे. इसके अलवा भी वैभव को टूर्नामेंट में कई अवॉर्ड्स के साथ नवाजा गया था. 

 

यह भी पढ़ें: IND vs AFG Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे 'फ्री' में देखें भारत-अफगानिस्तान का टेस्ट; यहां मिलेगी A टू Z डिटेल

Published at : 05 Jun 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
Indian Cricket Team BCCI IND Vs IRE IND VS ENG Asian Games 2026
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