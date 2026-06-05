'ट्रक के नीचे थी कार', IPL 2026 फाइनल के बाद भयानक एक्सीडेंट; क्लार्क ने बयां किया खौफनाक मंजर

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'ट्रक के नीचे थी कार', IPL 2026 फाइनल के बाद भयानक एक्सीडेंट; माइकल क्लार्क ने बयां किया खौफनाक मंजर

'ट्रक के नीचे थी कार', IPL 2026 फाइनल के बाद भयानक एक्सीडेंट; माइकल क्लार्क ने बयां किया खौफनाक मंजर

Michael Clarke: माइकल क्लार्क ने IPL 2026 फाइनल के बाद हुए भयानक एक्सीडेंट को याद किया. उन्होंने बताया कि उनकी कार ट्रक के नीचे थी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 05 Jun 2026 05:26 PM (IST)
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Michael Clarke Reveals Terrifying Car Accident: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वर्ल्ड कप विजेता कप्तान माइकल क्लार्क ने बताया कि कैसे IPL 2026 के फाइनल के बाद उनके साथ दर्दनाक हादसा हुआ. क्लार्क की कार का एक्सीडेंट हुआ. उनकी कार ट्रक के नीचे घुस गई थी. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज कार में पैसेंजर के रूप में मौजूद थे और वह सो रहे थे. उन्होंने पूरे हादसे का खौफनाक मंजर बयां किया. क्लार्क टूर्नामेंट में कॉमेंट्री पैनल का हिस्सा थे. 

Beyond 23 Cricket पॉडकास्ट पर बात करते हुए क्लार्क ने बताया कि आईपीएल फाइनल के बाद एयरपोर्ट जाते वक्त उनके साथ यह हादसा हुआ. क्लार्क ने कहा, "सबसे पहले मैं भारत में अच्छे लोगों के लिए ईश्वर का धन्यवाद कहना चाहूंगा. मैं सुरक्षित घर पहुंच गया. मैं सो गया था. मैं मैच के बाद सो गया था, सफर कर रहा था. मैं कार नहीं चला रहा था. जब मैं जागा तो देखा कि मेरी कार का लगभग आधा अगला हिस्सा एक ट्रक के नीचे था."

ड्राइवर ने बताई कहानी 

क्लार्क ने कहा, "ड्राइवर ने मुझे बताया कि ट्रक में ब्रेक लाइट काम नहीं कर रही थीं. इसलिए मेरे ड्राइवर ने ट्रक को हिट कर दिया. यह एक सेमी-ट्रेलर था और हमारी कार उसके नीचे चली गई थी. गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी."

हल्की-फुल्की चोट के साथ बच गए क्लार्क

क्लार्क ने बताया कि वह कैसे हल्की-फुल्की चोटों के साथ बच गए, जबकि उन्होंने ड्राइवर को ज्यादा चोट लगने की उम्मीद जताई. क्लार्क ने कहा, "मुझे थोड़ी बहुत चोट के साथ बच गया, लेकिन मुझे लगता है कि उसके (ड्राइवर) पैर में फ्रैक्चर हो गया था. मुझे बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि वह बहुत डरा हुआ था. कार उसकी नहीं थी, वह कंपनी में काम करता था."

BCCI और स्थानीय लोगों का किया शुक्रिया

क्लार्क ने BCCI और स्थानीय लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, "बीसीसीआई में सभी, वहां मौजूद लोग हमें चेक कर रहे थे. मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूं. यह पूरा एक्सीडेंट था. ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन मेरे लिए यह शौक था क्योंकि मैं सो गया था कि जागने पर खुद को ट्रक के नीचे पाया."

 

यह भी पढे़ं: IPL 2026 के बाद ऑक्शन में अनसोल्ड रहे केएल राहुल, नहीं मिला कोई खरीदार

Published at : 05 Jun 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Car Accident Michael Clarke IPL 2026
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