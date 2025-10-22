हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमुस्लिम है इसलिए..., सरफराज खान के सेलेक्ट न होने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, पूछा सवाल तो मचा बवाल

मुस्लिम है इसलिए..., सरफराज खान के सेलेक्ट न होने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, पूछा सवाल तो मचा बवाल

Asaduddin Owaisi on Sarfaraz Khan: ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम में सरफराज खान के न चुने जाने पर जमकर बवाल हो रहा है. दिग्गज राजनेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर सवाल उठाया है.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 22 Oct 2025 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

BCCI ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों के लिए इंडिया-ए टीम का एलान किया. ऋषभ पंत को इस टीम की कप्तानी सौंपी गई. इस टीम में कुछ सीनियर और कई जूनियर खिलाड़ियों को चुना गया. हालांकि, घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार खड़ा करने वाले सरफराज खान को जगह नहीं मिली. इंडिया-ए टीम में सरफराज के न चुने जाने से हर कोई हैरान है. पूर्व क्रिकेटर्स से लेकर फैंस तक बीसीसीआई और चयनकर्ताओं से सवाल पूछ रहे हैं. अब इस फेहरिस्त में दिग्गज राजनेता असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी जुड़ गया है. उन्होंने सरफराज के न चुने जाने पर सवाल किया, जिसे लेकर बवाल मच गया है. 

AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से सवाल किया. उन्होंने लिखा, "सरफराज खान को इंडिया-ए के लिए भी क्यों नहीं चुना गया?" ओवैसी के इस पोस्ट पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग इसमें मुस्लिम एंगल निकाल रहे हैं. उनका कहना है कि मुस्लिम होने की वजह से सरफराज को नहीं चुना गया. वहीं कई लोग कह रहे हैं कि सरफराज खान ने ऑस्ट्रेलिया में ड्रेसिंग रूम की खबर लीक की थी, जिस कारण वह टीम में नहीं चुने जा रहे हैं. 

अब फिटनेस सरफराज के लिए खतरा नहीं... 

पहले कहा जाता था कि सरफराज खान अनफिट हैं. उनके वजन को लेकर भी कई बार सवाल उठाए जाते थे. पर अब वह काफी फिट हो चुके हैं. सरफराज ने करीब 17 किलो वजन घटाया है. वह खराब फॉर्म से भी नहीं जूझ रहे हैं. इससे यह साफ है कि सरफराज के लिए अब फिटनेस और फॉर्म खतरा नहीं है. 

वेस्टइंडीज सीरीज में बताया गया था अनफिट 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरफराज खान बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का हिस्सा हैं. ऐसे में इंडिया-ए टीम में भी उनका न चुना जाना सवाल तो पैदा करता है. पिछले महीने जब वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट टीम चुनी गई तो उसमें सरफराज का नाम नहीं था. जब चयनकर्ताओं के प्रमुख से इसपर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि सरफराज फिट नहीं हैं. हालांकि, अब वह पूरी तरह से फिट हैं. फिर भी उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया है, और वो भी इंडिया-ए टीम में. 

भारत के लिए 6 टेस्ट मैच खेल चुके हैं सरफराज 

सरफराज ने अब तक भारत के लिए 6 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान 11 पारियों में उन्होंने 37.1 की औसत से 371 रन बनाए हैं. सरफराज ने टेस्ट में 3 अर्धशतक और एक शतक ठोका है. उनका सर्वाधिक स्कोर 150 रन है. सरफराज ने इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में टेस्ट डेब्यू किया और 2024 में ही आखिरी टेस्ट खेला. वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम का हिस्सा थे, लेकिन पांचों टेस्ट में बेंच पर बैठे रहे. इसके बाद इंग्लैंड दौरे और वेस्टइंडीज से घर पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में उन्हें नहीं चुना गया. 

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read
Published at : 22 Oct 2025 03:37 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Sarfaraz Khan BCCI GAUTAM GAMBHIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जब कोई नेता खुद मैदान में उतरने से कतराता है तो...', प्रशांत किशोर पर चिराग पासवान ने साधा निशाना
जब कोई नेता खुद मैदान में उतरने से कतराता है तो...', प्रशांत किशोर पर चिराग पासवान ने साधा निशाना
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
क्रिकेट
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
Advertisement

वीडियोज

महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जब कोई नेता खुद मैदान में उतरने से कतराता है तो...', प्रशांत किशोर पर चिराग पासवान ने साधा निशाना
जब कोई नेता खुद मैदान में उतरने से कतराता है तो...', प्रशांत किशोर पर चिराग पासवान ने साधा निशाना
बिहार
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: मोहनिया सीट से RJD के प्रत्याशी का नामांकन रद्द! रोने लगीं श्वेता सुमन
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
क्रिकेट
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
इन 5 बल्लेबाजों ने डेब्यू वनडे में ठोकी फिफ्टी, लेकिन फिर भी दूसरा मैच खेलने का मौका नहीं मिला
विश्व
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है 40 हजार की आबादी वाला देश?
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है छोटा-सा देश?
यूटिलिटी
फ्लैट में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना में अप्लाई करने का नया तरीका
फ्लैट में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना में अप्लाई करने का नया तरीका
जनरल नॉलेज
Taj Mahal: पूर्णिमा को भी खुला रहने वाला ताजमहल इस दिन क्यों रहता है बंद? जानें इसके पीछे की सच्चाई
पूर्णिमा को भी खुला रहने वाला ताजमहल इस दिन क्यों रहता है बंद? जानें इसके पीछे की सच्चाई
इंडिया
Bihar Chunav: विधायक बनने की रेस में पूर्व सांसद! बिहार के चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे 14 Ex-MP; किस दल ने कितनों को दिया टिकट?
MLA बनने की रेस में पूर्व सांसद! बिहार के चुनावी मैदान में 14 ने लगाया जोर; किस दल ने दिए कितने टिकट?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget