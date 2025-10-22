BCCI ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों के लिए इंडिया-ए टीम का एलान किया. ऋषभ पंत को इस टीम की कप्तानी सौंपी गई. इस टीम में कुछ सीनियर और कई जूनियर खिलाड़ियों को चुना गया. हालांकि, घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार खड़ा करने वाले सरफराज खान को जगह नहीं मिली. इंडिया-ए टीम में सरफराज के न चुने जाने से हर कोई हैरान है. पूर्व क्रिकेटर्स से लेकर फैंस तक बीसीसीआई और चयनकर्ताओं से सवाल पूछ रहे हैं. अब इस फेहरिस्त में दिग्गज राजनेता असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी जुड़ गया है. उन्होंने सरफराज के न चुने जाने पर सवाल किया, जिसे लेकर बवाल मच गया है.

AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से सवाल किया. उन्होंने लिखा, "सरफराज खान को इंडिया-ए के लिए भी क्यों नहीं चुना गया?" ओवैसी के इस पोस्ट पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग इसमें मुस्लिम एंगल निकाल रहे हैं. उनका कहना है कि मुस्लिम होने की वजह से सरफराज को नहीं चुना गया. वहीं कई लोग कह रहे हैं कि सरफराज खान ने ऑस्ट्रेलिया में ड्रेसिंग रूम की खबर लीक की थी, जिस कारण वह टीम में नहीं चुने जा रहे हैं.

अब फिटनेस सरफराज के लिए खतरा नहीं...

पहले कहा जाता था कि सरफराज खान अनफिट हैं. उनके वजन को लेकर भी कई बार सवाल उठाए जाते थे. पर अब वह काफी फिट हो चुके हैं. सरफराज ने करीब 17 किलो वजन घटाया है. वह खराब फॉर्म से भी नहीं जूझ रहे हैं. इससे यह साफ है कि सरफराज के लिए अब फिटनेस और फॉर्म खतरा नहीं है.

Why isn’t Sarfaraz Khan selected even for India A? https://t.co/WZQbZjhtrq via @IndianExpress — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 21, 2025

वेस्टइंडीज सीरीज में बताया गया था अनफिट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरफराज खान बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का हिस्सा हैं. ऐसे में इंडिया-ए टीम में भी उनका न चुना जाना सवाल तो पैदा करता है. पिछले महीने जब वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट टीम चुनी गई तो उसमें सरफराज का नाम नहीं था. जब चयनकर्ताओं के प्रमुख से इसपर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि सरफराज फिट नहीं हैं. हालांकि, अब वह पूरी तरह से फिट हैं. फिर भी उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया है, और वो भी इंडिया-ए टीम में.

भारत के लिए 6 टेस्ट मैच खेल चुके हैं सरफराज

सरफराज ने अब तक भारत के लिए 6 टेस्ट मैच खेले हैं. इस दौरान 11 पारियों में उन्होंने 37.1 की औसत से 371 रन बनाए हैं. सरफराज ने टेस्ट में 3 अर्धशतक और एक शतक ठोका है. उनका सर्वाधिक स्कोर 150 रन है. सरफराज ने इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में टेस्ट डेब्यू किया और 2024 में ही आखिरी टेस्ट खेला. वह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम का हिस्सा थे, लेकिन पांचों टेस्ट में बेंच पर बैठे रहे. इसके बाद इंग्लैंड दौरे और वेस्टइंडीज से घर पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में उन्हें नहीं चुना गया.