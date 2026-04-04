टेस्ट क्रिकेट के लिए BCCI का स्पेशल प्लान, श्रीलंका का दौरा, वीवीएस लक्ष्मण को जिम्मेदारी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) टेस्ट क्रिकेट की बढ़ोतरी के लिए प्रयासरत है. खबर है कि रेड बॉल फॉर्मेट को प्रमोट करने के लिए बीसीसीआई ने खास प्लान तैयार किया है. अंडर-19 और अंडर-25 स्तर के क्रिकेट पर भी बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर वीवीएस लक्ष्मण और उनकी टीम भी रेड बॉल क्रिकेट पर अधिक ध्यान लगाएगी.

रिपोर्ट्स अनुसार भारत की अंडर-19 और अंडर-25 टीम टेस्ट मैच सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करने वाली है. भारत की अंडर-19 टीम ने हाल ही में आयुष म्हात्रे की कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. इस टेस्ट सीरीज में वैभव सूर्यवंशी भी खेलते हुए दिख सकते हैं.

BCCI करवाएगी बड़ा टूर्नामेंट

BCCI का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसी साल जून और जुलाई के महीने में इंट्रा-COE टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहा है. मतलब IPL 2026 के समापन के ठीक बाद खूब सारी लाल गेंद की क्रिकेट खेली जाएगी. इस टूर्नामेंट में 4-दिवसीय मैच खेले जाएंगे. इसका उद्देश्य टेस्ट फॉर्मेट के लिए ऐसे सुपरस्टार खिलाड़ी तैयार करना है, जो भविष्य में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व कर सकें.

बताया जा रहा है कि इस टूर्नामेंट में 64 युवा क्रिकेटर खेलते हुए दिख सकते हैं. इन सभी 64 खिलाड़ियों की उम्र 25 साल से कम होगी. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड ऑफ क्रिकेट वीवीएस लक्ष्मण उस प्रतिभा को खोजने में अहम भूमिका निभाएंगे, जो इस इंट्रा-COE टूर्नामेंट में खेलेंगे. रिपोर्ट अनुसार राष्ट्रीय चयनकर्ताओं, कोचों को भी टेस्ट फॉर्मेट के नए सुपरस्टार खिलाड़ी तैयार करने का संदेश भेजा जा चुका है.

यह अपडेट ऐसे समय में आया है, जब भारतीय टेस्ट टीम संघर्ष करती दिख रही है. पिछली 5 टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया सिर्फ एक बार जीत दर्ज कर पाई है. WTC की पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया अभी छठे स्थान पर है और उसके लिए फाइनल में पहुंचने की राह अब बहुत मुश्किल लग रही है.

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