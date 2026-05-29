अब कौन बनेगा LSG का नया कप्तान? ऋषभ पंत की जगह लेने के 3 सबसे बड़े दावेदार

ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है. आईपीएल 2025 से ठीक पहले पंत को नया कप्तान नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी कप्तानी में LSG एक बार भी प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई. अब लखनऊ मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा यही है कि नया कप्तान कौन होगा?

आपको बता दें कि ऋषभ पंत को लखनऊ फ्रेंचाइजी से 27 करोड़ रुपये मिलते हैं. उनके कप्तानी छोड़ने के फैसले से उन अटकलों ने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है कि अगले सीजन से पहले लखनऊ टीम पंत को रिलीज कर सकती है.

एडन मार्करम

एडन मार्करम कप्तानी का एक बढ़िया विकल्प हो सकते हैं. मार्करम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका की टी20 टीम के मौजूदा कप्तान हैं. उनकी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2026 वर्ल्ड कप के सेमिफाइनल तक का सफर तय किया था. इसके अलावा मार्करम के पास SA20 लीग में भी कप्तानी का अनुभव है.

हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन कप्तान हैं, यह उन्होंने 2022 सीजन में साबित कर दिखाया था. उन्हीं की कप्तानी में गुजरात टाइटंस चैंपियन बनी थी. मगर मुंबई इंडियंस के साथ उनके पिछले तीनों सीजन खराब रहे हैं और अब खबर है कि उन्होंने MI टीम छोड़ने का मन बना लिया है. ऐसे में ट्रेड का विकल्प पूरी तरह खुला हुआ है और मुंबई उन्हें LSG के साथ ट्रेड कर सकती है.

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मिचेल मार्श

ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम के कप्तान मिचेल मार्श बतौर ओपनर बहुत खूंखार बल्लेबाज साबित हुए हैं. मार्श आईपीएल 2026 में LSG के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. उन्होंने 13 मैचों में 563 रन बनाए. आईपीएल 2025 का उनका प्रदर्शन और भी बेहतर रहा, जब उन्होंने 13 मुकाबलों में 627 रन बनाए थे. मार्श बिग बैश लीग में भी पर्थ स्कॉर्चर्स की कप्तानी कर चुके हैं.

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