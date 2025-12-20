ईशान किशन को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है, लेकिन कैसे? क्या सिर्फ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल में शतक लगाने की वजह से चयनकर्ताओं ने उन्हें टीम में चुना? शनिवार को टीम इंडिया का ऐलान हुआ. प्रेस कांफ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार यादव, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया के साथ चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर मौजूद थे.

अजीत अगरकर और सूर्यकुमार यादव ने बताया कि आखिर किन कारणों से ईशान किशन को टीम में चुना गया है. बता दें कि ईशान ने नवंबर, 2023 में आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. ईशान लगातार टीम से बाहर चल रहे थे, इस दौरान वह बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर हुए. हालांकि फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किया और अब नेशनल टीम में भी वापसी की, वो भी सीधे वर्ल्ड कप स्क्वाड में. यूं कह सकते हैं कि ईशान देर आए लेकिन दुरुस्त आए.

अगरकर-सूर्या ने क्या कहा?

शुभमन गिल के नहीं होने ने सभी को हैरान किया, जो टीम के उपकप्तान थे. हालांकि वह चोटिल हुए थे, लेकिन उनके वर्ल्ड कप से बाहर होने का कारण चोट नहीं है बल्कि उनकी फॉर्म है. अगरकर ने इस पर कहा कि वह पिछले कुछ समय से रन नहीं बना पा रहे हैं, इस वजह से उन्हें जगह नहीं मिली. अगरकर ने कहा कि जो खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, उन्हें शामिल किया गया. यहां उन्होंने ईशान की तरफ इशारा किया, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में टॉप रन स्कोरर रहे. वह एकमात्र खिलाड़ी थे, जिन्होंने 500 से अधिक रन बनाए.

शुभमन गिल ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि ये गिल के फॉर्म की बात नहीं है, बल्कि हम कीपर को टॉप पर देखना चाहते थे. बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम टी20 में गिल की गैरमौजूदगी में ओपन करने आए संजू सैमसन ने 22 गेंदों में 37 रन बनाकर टीम को तेज तर्रार शुरुआत दिलाई थी. ईशान किशन भी ओपनिंग करते हैं, वह भी शानदार फॉर्म में हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्याकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम् दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर).

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का शेड्यूल