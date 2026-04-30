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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2027 वर्ल्ड कप में कैसी दिखेगी टीम इंडिया, BCCI का सबसे बड़ा प्लान हुआ लीक! नया अपडेट चौंका देगा

2027 वर्ल्ड कप में कैसी दिखेगी टीम इंडिया, BCCI का सबसे बड़ा प्लान हुआ लीक! नया अपडेट चौंका देगा

Sanju Samson Replace Rishabh Pant ODI Team India: 2027 वनडे वर्ल्ड कप की टीम इंडिया की प्लानिंग होने लगी है. ऋषभ को वर्ल्ड कप की टीम से बाहर किया जा सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Apr 2026 06:53 PM (IST)
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भारत की वनडे टीम से ऋषभ पंत का पत्ता कट सकता है. पंत, जिन्होंने अगस्त 2024 के बाद टीम इंडिया के लिए कोई वनडे मैच नहीं खेला है. वो IPL 2026 में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, जहां उन्होंने 8 मैचों में 189 रन बनाए हैं. इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी है, जिसमें दावा किया गया कि चयनकर्ता आगामी वनडे सीरीज में ऋषभ पंत को हटाकर संजू सैमसन को मौका दे सकते हैं.

अभी वनडे टीम में केएल राहुल विकेटकीपर के रूप में चयनकर्ताओं की पहली पसंद हैं. वहीं ऋषभ पंत को वनडे टीम में बैकअप विकेटकीपर के तौर पर रखा गया था. दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चयन समिति संजू सैमसन को वनडे टीम में मौका देने के प्रति दिलचस्पी दिखा सकती है. ऐसे में पंत की टीम में जगह खतरे में पड़ती दिख रही है.

यह खबर ऐसे समय में आई है, जब 2027 वनडे वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है. टीम इंडिया मैनेजमेंट का ध्यान वर्ल्ड कप की टीम तैयार करने पर है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली के खेलने की पूरी संभावना है. बता दें कि 2027 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम को 20 वनडे मैच खेलने हैं.

वर्ल्ड कप और फिर IPL 2026 में संजू का धमाका

संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम का हिस्सा तो थे, लेकिन शुरुआत में उनकी प्लेइंग इलेवन में जगह पक्की नहीं थी. मगर जब संजू को मौका मिला तो उन्होंने लगातार तीन मैचों में अर्धशतक लगाकर सुनिश्चित किया कि टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को सफलतापूर्वक डिफेंड करे.

उसके बाद सैमसन IPL 2026 के अभियान की अच्छी शरुआत नहीं कर पाए, लेकिन अब उन्होंने रफ्तार पकड़ ली है और सीजन में 2 शतक जड़ चुके हैं. सैमसन 8 मैचों में 304 रन बना चुके हैं और अभी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हुए हैं. रिपोर्ट अनुसार चयनकर्ता उनके इस प्रदर्शन से खुश हैं और सैमसन को आने वाली वनडे शृंखलाओं में खेलने का मौका मिल सकता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 Apr 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team BCCI SANJU SAMSON RISHABH PANT 2027 ODI World Cup
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