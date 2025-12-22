BCCI ने क्रिकेटरों की सैलरी बढ़ाई, जानें अब एक दिन खेलने का कितना पैसा मिलेगा?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने महिला डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ियों की तनख्वाह में वृद्धि की है. अब महिला क्रिकेटरों को भी पुरुषों के समान वेतन मिलेगा. सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं बल्कि घरेलू क्रिकेट में महिला मैच ऑफिशियल्स के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है. यह फैसला टीम इंडिया की महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 की ऐतिहासिक जीत के बाद आया है. फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया था.

BCCI ने महिला क्रिकेटरों के वेतन में ढाई गुना वृद्धि की है. प्लेइंग इलेवन में सीनियर महिला खिलाड़ियों को प्रति मैच अब 50 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि पहले सिर्फ 20 हजार रुपये मिलते थे. रिजर्व खिलाड़ियों पर भी बीसीसीआई मेहरबान हुआ है. जो खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होंगे, उन्हें प्रति मैच 25 हजार रुपये मिलेंगे. पहले बेंच पर बैठने वाले खिलाड़ियों को 10 हजार रुपये मिलते थे. बीसीसीआई ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, जिससे प्रत्येक खिलाड़ी को वित्तीय सुरक्षा मिल सके.

जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट्स में प्लेइंग इलेवन वाले खिलाड़ियों को एक दिन खेलने के लिए 25,000 रुपये मिलेंगे, वहीं बाहर बैठने वाले खिलाड़ियों को 12,500 रुपये मिलेंगे. जूनियर टी20 मैचों में खेलने के लिए खिलाड़ियों को 12,500 रुपये और रिजर्व खिलाड़ियों को 6250 रुपये मिलेंगे. क्रिकबज के मुताबिक यह फैसला 22 दिसंबर को हुई BCCI की बैठक में लिया गया है. क्रिकबज की रिपोर्ट अनुसार अंपायरों और मैच रेफरी के वेतन में भी वृद्धि को लेकर चर्चा हुई है.

