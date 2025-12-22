ऑक्शन के बाद दिल्ली कैपिटल्स को मिलेगा नया कप्तान! भारत का स्टार खिलाड़ी संभालेगा कमान

दिल्ली कैपिटल्स को नया कप्तान मिलने वाला है. वीमेंस प्रीमियर लीग के अगले सीजन जेमिमा रोड्रीग्स को दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी सौंपी जा सकती है. क्रिकबज के मुताबिक WPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स टीम की कप्तानी के लिए जेमिमा रोड्रीग्स के नाम पर मुहर लगनी तय है. बता दें कि वीमेंस प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण 8 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला है.

क्रिकबज के अनुसार जेमिमा रोड्रीग्स को दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनाए जाने की आधिकारिक घोषणा मंगलवार, 23 दिसंबर को संभव है. अब तक मेग लैनिंग दिल्ली टीम की कप्तानी करती आई थीं, लेकिन मेगा ऑक्शन से पहले दिल्ली टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया था. दिल्ली अब तक तीनों बार WPL के फाइनल में पहुंची है, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा.

WPL 2026 के ऑक्शन के बाद दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक पार्थ जिंदल ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि वो एक भारतीय कप्तान चाहते हैं और उसी राह में अपना मन भी बना चुके हैं.

जेमिमा रोड्रीग्स ने अब तक अपने WPL करियर में 27 मैच खेलते हुए 507 रन बनाए हैं और उनका औसत 28.16 का रहा है. वनडे वर्ल्ड कप 2025 में उन्होंने बल्ले से दमदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी.

ऑक्शन से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने कुल 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया था. जेमिमा रोड्रीग्स, शेफाली वर्मा, मैरिजेन काप और एनाबेल सदरलैंड को दिल्ली ने 2.22 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. वहीं अनकैप्ड प्लेयर निकी प्रसाद को DC ने 50 लाख रुपये में रिटेन कर लिया था.

WPL 2026 के लिए दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड: जेमिमा रोड्रीग्स, शेफाली वर्मा, एनाबेल सदरलैंड, मारिजैन काप, निकी प्रसाद, लौरा वुल्वार्ट, चिनेल हेनरी, श्री चरणी, स्नेह राणा, लिजेल ली, दिया यादव, तानिया भाटिया, ममता मादीवाला, नंदनी शर्मा, लुसी हैमिल्, मिन्नू मणि

