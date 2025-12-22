हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटYear Ender 2025: फैंस की मौत, एशिया कप विवाद, रोहित-कोहली के इस फैसले से उठे सवाल; देखें 2025 के 5 बड़े विवाद

Year Ender 2025: एशिया कप में इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल समेत 3 मैच हुए, हर मुकाबले में टीम इंडिया ने उनके खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया. इस पर काफी विवाद हुआ था.

By : शिवम | Updated at : 22 Dec 2025 10:40 PM (IST)
साल 2025 क्रिकेट के लिहाज से यादगार रहा, ये वो साल है जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और विराट कोहली का आईपीएल ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा हुआ. इसी साल टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम पाकिस्तान को हराकर एशिया कप चैंपियन बनी, जिस टूर्नामेंट में 'नो हैंडशेक' विवाद ने काफी चर्चा में रहा. जानिए साल 2025 में भारतीय क्रिकेट के 5 बड़े विवाद.

पाकिस्तान के साथ 'नो हैंडशेक'

पहलगाम हमले के विरोध में टीम इंडिया ने फैसला लिया कि एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे. टॉस के दौरान सूर्यकुमार यादव ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया. इसके बाद सुपर-4 में जब दोनों टीमें आमने सामने हुईं, तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली. फाइनल में भी ऐसा ही हुआ, जिसमें टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था.

एशिया कप ट्रॉफी लेकर भागे मोहसिन नकवी

साल 2025 में वो भी देखने को मिला, जो शायद पहले कभी नहीं हुआ. खिताब जीतने वाली टीम को ट्रॉफी ही नहीं दी गई. भारतीय कप्तान नहीं चाहते थे कि मोहसिन नकवी उन्हें ट्रॉफी दें, क्योंकि वह भारत के खिलाफ जंग की बातें करते हैं. इस बीच मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर ही मैदान से चले गए, चैंपियन टीम इंडिया को ट्रॉफी ही नहीं दी गई. इस मुद्दे को बीसीसीआई ने आईसीसी मीटिंग में भी उठाया, इस पर काफी बहस हुई थी.

एम् चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़

विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने साल 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीता, जिसके जश्न में अगले ही दिन एम् चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न का प्रोग्राम आयोजित किया गया. तैयारियों की कमी के चलते स्टेडियम के बाहर एक दुर्घटना हो गई, भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई. ये भारतीय क्रिकेट के इतिहास की एक दुखद घटना है.

भारत के पूर्व खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के साथ नहीं खेला मैच

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ मैच खेलने से ही मना कर दिया था, जिसके बाद ये मैच रद्द करना पड़ा. शिखर धवन समेत सभी खिलाड़ी पहलगाम हमले को लेकर गुस्से में थे. इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी भारत बनाम पाकिस्तान तय हुआ, इसमें भी भारतीय खिलाड़ियों ने खेलने से मना कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान फाइनल में पहुंची. हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा दिया था.

विराट कोहली और रोहित शर्मा का अचानक टेस्ट से संन्यास

विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं रही थी. खिलाड़ियों से कहा गया कि उन्हें आगे खेलना है तो डोमेस्टिक में भी खेलना और प्रदर्शन करना होगा, जिसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली सालों बाद रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए. उनके इस कदम से माना जा रहा था कि दोनों टेस्ट में खेलना जारी रखेंगे, लेकिन अचानक से इन दोनों ने एक हफ्ते के अंदर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को चौंका दिया. तब इन दिग्गजों, हेड कोच और बीसीसीआई के बीच विवाद की चर्चाएं होने लगी.

Published at : 22 Dec 2025 10:40 PM (IST)
Cricket Controversies VIRAT KOHLI Rohit SHarma INDIAN CRICKET TEAM INDIA-PAKISTAN Year Ender 2025
