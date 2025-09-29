BCCI Prize Money To Team India: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार, 28 सितंबर को खेले गए एशिया कप फाइनल (IND vs PAK Final) में खूब रोमांच देखने को मिला. टीम इंडिया ने 5 विकेट से पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का टाइटल (Asia Cup 2025 Winner) हासिल किया. फाइनल के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में टीम इंडिया ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया. लेकिन भारतीय टीम को फिर भी प्राइज मनी मिली. टीम इंडिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 21 करोड़ रुपये प्राइज मनी के तौर पर दिए हैं.

BCCI ने दिया 21 करोड़ रुपये का शगुन

भारतीय टीम ने पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के हाथ से न तो ट्रॉफी ली और न ही टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी ने विनिंग मेडल लिया. लेकिन बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों और स्टाफ मेंबर्स के लिए अलग से प्राइज मनी अनाउंस की है. टीम इंडिया के एशिया कप टाइटल जीतने के तुरंत बाद ही बीसीसीआई के सोशल मीडिया हैंडल से एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों और स्टाफ मेंबर्स के लिए 21 करोड़ रुपये की प्राइज मनी का ऐलान किया गया.

3 blows.

0 response.

Asia Cup Champions.

Message delivered. 🇮🇳



21 crores prize money for the team and support staff. #AsiaCup2025 #INDvPAK #TeamIndia pic.twitter.com/y4LzMv15ZC — BCCI (@BCCI) September 28, 2025

ट्रॉफी के बिना ही मनाया जीत का जश्न

भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया कप 2025 में बिना कोई मैच हारे टूर्नामेंट जीत लिया. टीम इंडिया के इस खेल का इनाम बीसीसीआई ने दिया है. वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने भी ट्रॉफी नहीं ली, लेकिन टीम इंडिया के जश्न में कोई कमी नहीं रही. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ सभी खिलाड़ियों ने हाथ में ट्रॉफी लेने की एक्टिंग की और हाथ हवा में ऊपर करते हुए जीत का जश्न मनाया. भारतीय कप्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम के सेलिब्रेशन की फोटो भी शेयर की हैं, जिसमें एक ट्रॉफी के फोटो को अलग से एडिट किया गया है.

Special win, special team 🇮🇳💙 Every effort, every moment counted. Grateful to be part of this unit. The ASIA CUP CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/1DcubDyLAq — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) September 28, 2025

