IND VS PAK: किसने कहा था टीम इंडिया से नकवी के हाथों न लें ट्रॉफी, सूर्यकुमार यादव का बड़ा खुलासा, बताया कब लिया गया फैसला

IND VS PAK: किसने कहा था टीम इंडिया से नकवी के हाथों न लें ट्रॉफी, सूर्यकुमार यादव का बड़ा खुलासा, बताया कब लिया गया फैसला

भारत ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 29 Sep 2025 10:08 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के खिलाफ 'एशिया कप 2025' में खिताबी जीत के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद भारतीय टीम को किसी अन्य ऑफिशियल से भी ट्रॉफी नहीं लेने दी गई, जिसके चलते भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेट किया. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव इससे खफा नजर आए.

खिताबी जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने कहा, "मैं जब से क्रिकेट खेल रहा हूं, तब से पहली बार देखा कि चैंपियन टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई. हमने बहुत मेहनत करके यह टूर्नामेंट जीता है. हम इसके हकदार थे. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता. मेरी ट्रॉफियां मेरे ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं. मेरे साथ सभी 14 खिलाड़ी और सभी सहयोगी स्टाफ मौजूद हैं. यही असली ट्रॉफियां हैं."

जब सूर्यकुमार यादव से पूछा गया कि क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एसीसी को कोई आधिकारिक ई-मेल भेजा था कि अगर भारतीय टीम टूर्नामेंट जीतती है, तो उसे नकवी से ट्रॉफी नहीं मिलेगी, तो इसके जवाब में सूर्या ने कहा, "हमने यह फैसला मैदान पर ही लिया था. हमें कोई निर्देश नहीं मिला था."

भारत ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवरों में 146 रन पर सिमट गई। सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने पहले विकेट के लिए 84 रन जुटाए. साहिबजादा 57, जबकि फखर 46 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन पाकिस्तानी टीम शानदार शुरुआत का फायदा नहीं उठा सकी.

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 शिकार किए, जबकि जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं.

इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में मुकाबले अपने नाम किया. भारत की ओर से तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन की पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने 33 रन बनाए.

Published at : 29 Sep 2025 10:05 AM (IST)
Pakistan INDIA IND VS PAK Asia Cup 2025
और पढ़ें
विश्व
Ind Vs Pak: भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
भारतीय टीम ने आसिम मुनीर को किया अपमानित! PAK आर्मी के रिटायर मेजर आदिल राजा का भड़काऊ बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
Bihar Weather: दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
दशहरा से बिहार में फिर बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें- अपने शहर का हाल
विश्व
भारत की जीत के बाद मोहसिन नकवी की हुई बेइज्जती तो खुश हो गई अफगानिस्तान की नेता, कहा - 'जो हाथ आतंकवाद को...',
भारत की जीत के बाद नकवी की हुई बेइज्जती तो खुश हो गई अफगानिस्तान की नेता, कहा - 'जो हाथ आतंकवाद को...',
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
फोटो गैलरी

