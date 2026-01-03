हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमुस्तफिजुर रहमान के IPL से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश ने बुलाई अहम बैठक, टी20 वर्ल्ड कप पर होगा फैसला

मुस्तफिजुर रहमान के IPL से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश ने बुलाई अहम बैठक, टी20 वर्ल्ड कप पर होगा फैसला

T20 World Cup 2026: BCCI के निर्देश पर मुस्तफिजुर रहमान को KKR द्वारा रिलीज किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है. इसमें T20 वर्ल्ड कप 2026 के रुख पर फैसला किया जाएगा.

By : शिवम | Updated at : 03 Jan 2026 08:39 PM (IST)
Preferred Sources

बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया है. केकेआर ने मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में खरीदा था, लेकिन बांग्लादेश में हुई 2 हिन्दू युवकों की हत्या के बाद आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर्स को शामिल करने के लिए केकेआर की आलोचना हो रही थी. अब इसका असर टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय समयनुसार रात 8.30 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है. इसमें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बोर्ड अपना रुख तय करेगा. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है. बांग्लादेश के सभी ग्रुप मैच भारत में होने हैं, लेकिन एक आशंका ये भी है कि बीसीबी अपनी टीम को भारत नहीं भेजने का फैसला ले सकता है.

बीसीसीआई भी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने से मना कर सकता है, इस स्थिति में बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह अपने सभी मैच श्रीलंका में खेल सकती है.

ईडन गार्डन्स पर बांग्लादेश के 3 मैच

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका के 8 वेन्यू पर होगा, इसमें श्रीलंका के 3 स्टेडियम हैं. टूर्नामेंट में 4 ग्रुप्स हैं, प्रत्येक ग्रुप में 5-5 टीम हैं. बांग्लादेश ग्रुप सी में है, इसमें उसके साथ इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्टइंडीज हैं. ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश के 4 में से 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने हैं, एक मैच वानखेड़े में तय है.

  • 7 फरवरी- बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज (ईडन गार्डन्स)
  • 9 फरवरी- बांग्लादेश बनाम इटली (ईडन गार्डन्स)
  • 14 फरवरी- बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड (ईडन गार्डन्स)
  • 17 फरवरी- बांग्लादेश बनाम नेपाल (वानखेड़े)

क्या श्रीलंका में शिफ्ट होंगे बांग्लादेश के मैच?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू होने में अब करीब 1 महीने का समय बचा हुआ है, सभी वेन्यू पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है. ऐसे में इतनी जल्दी शेड्यूल में बदलाव करना थोड़ा मुश्किल है. क्योंकि अगर बांग्लादेश अपने मैच श्रीलंका में खेलने की मांग आईसीसी से करती है तो इस ग्रुप की अन्य टीमों पर भी इसका असर पड़ेगा. सभी टीमों को अपना 1 मैच खेलने के लिए श्रीलंका ट्रैवल करना पड़ेगा. वैसे ये असंभव नहीं है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 03 Jan 2026 08:20 PM (IST)
Tags :
Mustafizur Rahman BCB Bangladesh Cricket Board T20 World Cup 2026 T20 World Cup 2026 Schedule
और पढ़ें
हॅलो गेस्ट
