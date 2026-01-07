अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश की टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग को ठुकरा दिया है. दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत भेजने से इनकार कर दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार आईसीसी ने वेन्यू बदलने की मांग को साफ तौर पर ठुकरा दिया और कहा कि बांग्लादेश टीम को वर्ल्ड कप मैच खेलने भारत आना ही होगा.

ICC ने ठुकरा दी मांग

सबसे पहले समझ लेते हैं कि ICC और BCB का इस विषय पर क्या कहना है. ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार आईसीसी ने बीसीबी से साफ तौर पर कहा कि उसकी वेन्यू बदलने की मांग को ठुकराया जा रहा है और उसे वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत जाना ही होगा. रिपोर्ट अनुसार यदि बांग्लादेश टीम भारत नहीं आती है, तो उसके पॉइंट्स काट लिए जाएंगे. दूसरी ओर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा कोई अल्टीमेटम मिलने की खबरों को खारिज कर दिया है.

क्रिकबज की एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कहा कि उसके आंकलन में ऐसा कोई खतरा नहीं है, जिससे भारत में खेलने से बांग्लादेश टीम को कोई खतरा हो. इस कारण आईसीसी को ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती, जिससे बांग्लादेश टीम के मैचों का वेन्यू बदला जाए.

क्या होगा बांग्लादेश का अगला कदम?

भारत पहले भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स की सफल और सुरक्षित मेजबानी कर साबित करता आया है कि वह बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स की सफल मेजबानी करने में सक्षम है. ऐसे में बांग्लादेश की वेन्यू बदलने की मांग बुनियादी रूप से कमजोर नजर आती है. वहीं क्रिकेट जगत में BCCI के प्रभाव को देखते हुए BCB नहीं चाहेगा कि भविष्य में भारत के साथ खराब संबंध उसके लिए घाटे का सौदा साबित हों. बांग्लादेश के सामने पहला विकल्प तो यही हो सकता है कि वो तय शेड्यूल अनुसार मुंबई और कोलकाता में अपने वर्ल्ड कप के मैच खेले.

एक मीडिया रिपोर्ट में इसका दूसरा पहलू गिनवाया गया. अगर बांग्लादेश अपनी जिद नहीं छोड़ता है, तो वर्ल्ड कप में उसके अंक काट लिए जाएंगे. वहीं अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट से नाम वापस ले लेता है, तो यह उसके लिए तगड़े घाटे का सौदा साबित होगा. इससे उसके ICC से मिलने वाले रेवेन्यू शेयर पर असर पड़ेगा और आर्थिक रूप से पेनल्टी ठोकी जा सकती है. इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और बीसीसीआई के साथ भी संबंध खराब होना BCB के भविष्य की दृष्टि से अच्छा नहीं होगा.

