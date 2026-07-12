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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-इंग्लैंड पांचवें टी20 में टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, बटलर-ब्रूक ने रचा इतिहास; 1605 दिन की बादशाहत खत्म

भारत-इंग्लैंड पांचवें टी20 में टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, बटलर-ब्रूक ने रचा इतिहास; 1605 दिन की बादशाहत खत्म

IND vs ENG T20 Series 2026: भारत बनाम इंग्लैंड पांचवें टी20 में हैरी ब्रूक और जोस बटलर ने 200 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की. एक रिकॉर्ड कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी बनाया, हालांकि टीम इंडिया मुकाबला हार गई

Written By : शिवम |  Updated at : 12 Jul 2026 08:38 AM (IST)
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इंग्लैंड ने भारत को पांचवें टी20 में 56 रनों से हराकर सीरीज 4-0 से जीत ली. श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान इस मैच में एक खास रिकॉर्ड बनाया, लेकिन वह पिछले 7 मैचों से चले आ रहे हार के सिलसिले को तोड़ नहीं सके. हैरी ब्रूक और जोस बटलर ने रिकॉर्ड साझेदारी की, दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 233 रन जोड़े. कप्तान ब्रूक अपने शतक से चूक गए, वह 95 पर नॉट आउट रहे लेकिन बटलर ने शतक लगाने के बाद इतिहास रचा. देखें पांचवें टी20 मैच में बने 5 बड़े रिकॉर्ड.

T20 इंटरनेशनल की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी

टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, दूसरे ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने फिल साल्ट को आउट कर दिया था. लेकिन इसके बाद तो भारतीय गेंदबाज विकेट को तरसते रहे. जोस बटलर ने कप्तान हैरी ब्रूक के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 233 रनों की साझेदारी की. ये टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है.

भारत के खिलाफ सबसे बड़ा T20 स्कोर

बटलर-ब्रूक की शानदार पारी की मदद से इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 257 रन बनाए. ये टी20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ सबसे बड़ी पारी है, इससे पहले भी ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम था.

यह भी पढ़ें- इग्लैंड से टी20 सीरीज हारने के बाद क्या बोले कप्तान श्रेयस अय्यर? जानें किसे ठहराया जिम्मेदार

जोस बटलर ने जड़ा ऐतिहासिक शतक

जोस बटलर ने 64 गेंदों में 131 रन बनाए, जो भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में किसी भी बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी है. इससे पहले ये रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के एविन लुईस के नाम था, जिन्होंने 2017 में 125 रन बनाए थे. बटलर ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया.

बतौर विकेटकीपर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के

जोस बटलर ने 131 रनों की इस पारी में 12 चौके और 8 छक्के जड़े. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं, उन्होंने एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया है. बटलर के 360 इंटरनेशनल छक्के हो गए हैं, धोनी ने अपने इंटरनेशनल करियर में 359 छक्के लगाए थे.

यह भी पढ़ें- 0-4 की हार, इंग्लैंड में क्यों फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया; जानें शर्मनाक प्रदर्शन के 5 बड़े कारण

लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले भारतीय कप्तान बने श्रेयस अय्यर

एक रिकॉर्ड श्रेयस अय्यर ने भी बनाया. वह लगातार सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं, उन्होंने एमएस धोनी की बराबरी की. धोनी ने 2010 से 2012 के बीच लगातार 7 बार टॉस जीते थे. आयरलैंड दौरे पर खेले गए दोनों मैचों के बाद इंग्लैंड के खिलाफ पांचों मैचों में टॉस श्रेयस अय्यर ने ही जीता था, लेकिन कोई भी मैच जीत नहीं पाए.

ICC रैंकिंग में बादशाहत खत्म

भारतीय क्रिकेट टीम 2022 में आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 टी20 टीम बनी थी. इसके बाद भारत का इस फॉर्मेट में दबदबा कायम रहा, 2024 और 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जीता. लेकिन अब लगातार 6 मैचों में मिली हार के बाद भारत की बादशाहत खत्म हो गई. टीम इंडिया पहले से दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, इंग्लैंड नई नंबर-1 टीम बन गई है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 12 Jul 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
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