हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल

अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल

Most Runs in T20I Babar Azam: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली को पीछे छोड़ा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 01 Nov 2025 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

भले ही टी20 इंटरनेशनल में अपनी वापसी पर पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. लंबे वक्त बाद पाकिस्तान की टी20 टीम में वापसी करने वाले बाबर आजम पहले मैच में शून्य पर आउट हो गए थे. दूसरे मैच में वह 11 रनों पर नाबाद रहे. हालांकि, फिर भी उनके नाम 'विराट' रिकॉर्ड हो गया. दरअसल, बाबर आजम अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. 

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में बाबर आजम ने भारत के रोहित शर्मा और विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए ये बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. बाबर ने शुक्रवार रात लाहौर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 18 गेंदों पर 11 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की. बाबर अब रोहित और कोहली को पीछे छोड़कर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. 

इस मामले में बाबर से आगे हैं रोहित और विराट

बाबर आजम ने अब तक 123 मैचों में 39.57 की औसत से 4234 रन बनाए हैं, लेकिन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल अन्य खिलाड़ियों की तुलना में उनका स्ट्राइक रेट और छक्कों की संख्या कम है. बाबर का स्ट्राइक रेट 128.77 है और उन्होंने 73 छक्के लगाए हैं. इस मामले में रोहित, कोहली, जोस बटलर और पॉल स्टर्लिंग उनसे आगे हैं. रोहित का स्ट्राइक रेट 140.89 है और उन्होंने अपने करियर में 205 छक्के लगाए हैं. विराट का स्ट्राइक रेट 137.04 है और उन्होंने 124 छक्के लगाए हैं. बटलर का स्ट्राइक रेट 148.97 है और उन्होंने 172 छक्के लगाए हैं जबकि आयरलैंड के स्टर्लिंग का स्ट्राइक रेट 134.86 है और उन्होंने 133 छक्के लगाए हैं. 

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज 

1- बाबर आजम- 4234 रन
2- रोहित शर्मा- 4231 रन
3- विराट कोहली- 4188 रन 
4- जोस बटलर- 3869 रन 
5- पॉल स्टर्लिंग- 3710 रन
6- मार्टिन गप्टिल- 3531 रन
7- मोहम्मद रिजवान- 3414 रन 
8- डेविड वॉर्नर- 3277 रन
9- मुहम्मद वसीम- 3184 रन
10- आरोन फिंच- 3120 रन 

नोट- टॉप-10 की लिस्ट में कई ऐसे बल्लेबाज भी शामिल हैं, जो अब टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के 2710 रन हैं. सूर्या टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय हैं. सूर्या से ऊपर सिर्फ रोहित और विराट हैं. 

Published at : 01 Nov 2025 01:16 PM (IST)
Tags :
Babar Azam Pakistan INDIA Suryakimar Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं नहीं डरूंगा...', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
'मैं नहीं डरूंगा', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
शाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा, रिलीज हो सकता ‘किंग’ के टीजर के साथ टाइटल!
शाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा, रिलीज हो सकता ‘किंग’ का टीजर
क्रिकेट
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
Advertisement

वीडियोज

शहनाज गिल | बिग बॉस 13 बनाम बिग बॉस 19 | बसीर अली का चौंकाने वाला ऐलविक्शन | शहबाज बदेशा
Shehnaaz Gill Movie Ikk Kudi | Ikk Kudi Public Review | रोते हुए शहनाज गिल के प्रशंसक | पंजाबी फिल्म
Jammu Kashmir News: बारामूला में आग ने मचाया हड़कंप, लोग घर छोड़ने को मजबूर! | ABP NEWS
Dularchand Case: गोली लगने से हुई 'दुलारचंद की मौत? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुल गया हत्या का राज!
Dularchand Case: बिहार में चुनावी युद्ध के बीच दुलारचंद हत्याकांड को लेकर जुबानी जंग तेज! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं नहीं डरूंगा...', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
'मैं नहीं डरूंगा', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
शाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा, रिलीज हो सकता ‘किंग’ के टीजर के साथ टाइटल!
शाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा, रिलीज हो सकता ‘किंग’ का टीजर
क्रिकेट
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
इंडिया
'बदलाव तभी होता है जब किसी की बातें...', छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर रायपुर में बोले PM मोदी
'बदलाव तभी होता है जब किसी की बातें...', छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर रायपुर में बोले PM मोदी
बिहार
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
शिक्षा
JEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन और कब होगा एग्जाम
JEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन और कब होगा एग्जाम
यूटिलिटी
नवंबर के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकती है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
नवंबर के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकती है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
ABP NEWS
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
ABP NEWS
'Rahul जैसा भाषा तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल नहीं करता'- Sudhanshu Trivedi | ABP NEWS SHORTS
'Rahul जैसा भाषा तो पाकिस्तान भी इस्तेमाल नहीं करता'- Sudhanshu Trivedi | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: '87 लाख किसानों को देंगे 3000 रूपए'-Samrat Choudhary |NDA News
Bihar Elections 2025: '87 लाख किसानों को देंगे 3000 रूपए'-Samrat Choudhary |NDA News
Embed widget