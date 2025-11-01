भले ही टी20 इंटरनेशनल में अपनी वापसी पर पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. लंबे वक्त बाद पाकिस्तान की टी20 टीम में वापसी करने वाले बाबर आजम पहले मैच में शून्य पर आउट हो गए थे. दूसरे मैच में वह 11 रनों पर नाबाद रहे. हालांकि, फिर भी उनके नाम 'विराट' रिकॉर्ड हो गया. दरअसल, बाबर आजम अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में बाबर आजम ने भारत के रोहित शर्मा और विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए ये बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. बाबर ने शुक्रवार रात लाहौर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 18 गेंदों पर 11 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की. बाबर अब रोहित और कोहली को पीछे छोड़कर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

इस मामले में बाबर से आगे हैं रोहित और विराट

बाबर आजम ने अब तक 123 मैचों में 39.57 की औसत से 4234 रन बनाए हैं, लेकिन सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल अन्य खिलाड़ियों की तुलना में उनका स्ट्राइक रेट और छक्कों की संख्या कम है. बाबर का स्ट्राइक रेट 128.77 है और उन्होंने 73 छक्के लगाए हैं. इस मामले में रोहित, कोहली, जोस बटलर और पॉल स्टर्लिंग उनसे आगे हैं. रोहित का स्ट्राइक रेट 140.89 है और उन्होंने अपने करियर में 205 छक्के लगाए हैं. विराट का स्ट्राइक रेट 137.04 है और उन्होंने 124 छक्के लगाए हैं. बटलर का स्ट्राइक रेट 148.97 है और उन्होंने 172 छक्के लगाए हैं जबकि आयरलैंड के स्टर्लिंग का स्ट्राइक रेट 134.86 है और उन्होंने 133 छक्के लगाए हैं.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज

1- बाबर आजम- 4234 रन

2- रोहित शर्मा- 4231 रन

3- विराट कोहली- 4188 रन

4- जोस बटलर- 3869 रन

5- पॉल स्टर्लिंग- 3710 रन

6- मार्टिन गप्टिल- 3531 रन

7- मोहम्मद रिजवान- 3414 रन

8- डेविड वॉर्नर- 3277 रन

9- मुहम्मद वसीम- 3184 रन

10- आरोन फिंच- 3120 रन

नोट- टॉप-10 की लिस्ट में कई ऐसे बल्लेबाज भी शामिल हैं, जो अब टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के 2710 रन हैं. सूर्या टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय हैं. सूर्या से ऊपर सिर्फ रोहित और विराट हैं.