Australia Women Cricket Team: इंदौर में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. इंदौर एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया के मुताबिक, ये घटना गुरुवार, 23 अक्टूबर की सुबह 11 बजे की है. ऑस्ट्रेलियाई टीम की दो महिला खिलाड़ी होटल रेडिसन ब्लू से पैदल पास के कैफे की ओर जा रही थीं. इसी दौरान बाइक सवार युवक ने चलते हुए उनके साथ गलत हरकत की और बाइक लेकर फरार हो गया. ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम भारत में वनडे वर्ल्ड कप खेलने आई है.

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने तुरंत टीम के सुरक्षा अधिकारी डेनी सिमंस को एसओएस नोटिफिकेशन भेजा, जिसके बाद सुरक्षा टीम और पुलिस मौके पर पहुंची. एमआईजी थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक अकील को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की गई. घटना के बाद इंदौर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं, खासकर जब शहर में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की मौजूदगी हो. पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और आरोपी से पूछताछ जारी है.

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़छाड़

इंदौर एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया ने इस मामले में बयान जारी करते हुए बताया कि आरोपी अकील को अरेस्ट कर लिया गया है. एडिशनल डीसीपी ने कहा कि होटल में पुलिस थी, लेकिन ये देखा जा रहा है कि कहां पर कमी हुई है. पुलिस की जांच के मुताबिक आरोपी आजाद नगर का रहने वाला है. इस मामले में पुलिस की जांच जारी है.

सेमीफाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया

वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. इस महिला विश्व कप की सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमें मिल गई हैं. ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बनी. वहीं इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और भारत ने भी सेमीफाइनल में जगह पक्की की है.

