हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड कप खेलने आईं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़, आरोपी हुआ गिरफ्तार; पूरा मामला हैरान करने वाला

वर्ल्ड कप खेलने आईं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़, आरोपी हुआ गिरफ्तार; पूरा मामला हैरान करने वाला

Australian Women Cricketers Molested: भारत में महिला विश्व कप 2025 चल रहा है. इस दौरान कई विदेशी खिलाड़ी भारत आए हैं. ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 25 Oct 2025 02:11 PM (IST)
Preferred Sources

Australia Women Cricket Team: इंदौर में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. इंदौर एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया के मुताबिक, ये घटना गुरुवार, 23 अक्टूबर की सुबह 11 बजे की है. ऑस्ट्रेलियाई टीम की दो महिला खिलाड़ी होटल रेडिसन ब्लू से पैदल पास के कैफे की ओर जा रही थीं. इसी दौरान बाइक सवार युवक ने चलते हुए उनके साथ गलत हरकत की और बाइक लेकर फरार हो गया. ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम भारत में वनडे वर्ल्ड कप खेलने आई है.

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने तुरंत टीम के सुरक्षा अधिकारी डेनी सिमंस को एसओएस नोटिफिकेशन भेजा, जिसके बाद सुरक्षा टीम और पुलिस मौके पर पहुंची. एमआईजी थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक अकील को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की गई. घटना के बाद इंदौर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं, खासकर जब शहर में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की मौजूदगी हो. पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और आरोपी से पूछताछ जारी है.

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़छाड़

इंदौर एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया ने इस मामले में बयान जारी करते हुए बताया कि आरोपी अकील को अरेस्ट कर लिया गया है. एडिशनल डीसीपी ने कहा कि होटल में पुलिस थी, लेकिन ये देखा जा रहा है कि कहां पर कमी हुई है. पुलिस की जांच के मुताबिक आरोपी आजाद नगर का रहने वाला है. इस मामले में पुलिस की जांच जारी है.

सेमीफाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया

वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. इस महिला विश्व कप की सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमें मिल गई हैं. ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बनी. वहीं इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और भारत ने भी सेमीफाइनल में जगह पक्की की है.

यह भी पढ़ें

IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, ऑलराउंडर खिलाड़ी हुआ चोटिल; BCCI ने दी जानकारी

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read
Published at : 25 Oct 2025 01:52 PM (IST)
Tags :
Indore Police Women's World Cup WORLD CUP INDORE AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
बिहार
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
आस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार
आस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

महागठबंधन में मुस्लिम चेहरे को लेकर Chirag Paswan ने उठाया सवाल, शुरू नया बवाल
Blackstone की बड़ी entry ! Federal Bank में ₹6,196 करोड़ की deal से हिला banking sector| Paisa Live
सोने की गिरावट से Gold Loan Stocks पर असर! Muthoot–Manappuram में भारी दबाव, जानिए वजह| Paisa Live
Choice Gold ETF: बिना सोना खरीदे अब करें Gold में निवेश , मिला सच्चा सुनहरा मौका| Paisa Live
आगरा में बेकाबू कार का खौफनाक कहर ने सबको डरा दिया, Video Viral
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
बिहार
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
आस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार
आस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार
बॉलीवुड
SSKTK Box Office Collection: ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 'भेड़िया' को दी पटखनी, बनी वरुण धवन की कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 'भेड़िया' को दी पटखनी, कोविड के बाद वरुण की बनी दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
यूटिलिटी
इन वजहों से नहीं टिकता आपके पास पैसा, जानें स्मार्ट सेविंग टिप्स
इन वजहों से नहीं टिकता आपके पास पैसा, जानें स्मार्ट सेविंग टिप्स
फैशन
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget