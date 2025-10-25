IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले भारत को लगा बड़ा झटका, ऑलराउंडर खिलाड़ी हुआ चोटिल; BCCI ने दी जानकारी
IND vs AUS T20 Series 2025: वनडे सीरीज के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मुकाबला 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. इससे पहले भारत का ऑलराउंडर खिलाड़ी चोटिल हो गया.
ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया चाहेगी कि टी20 सीरीज जीतकर इस दौरे का समापन सकारात्मक रूप से करे. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टी20 29 अक्टूबर से शुरू हो रही है, इससे पहले भारत को बड़ा झटका लगा है. ऑलराउंडर खिलाड़ी नितीश कुमार रेड्डी चोटिल हो गए हैं, बीसीसीआई ने उनकी चोट पर जानकारी दी है.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी. लेकिन सीरीज शुरू से पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी नितीश कुमार रेड्डी का चोटिल होना भारत के लिए बड़ा झटका है. ये चोट उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान लगी, जिसकी जानकारी बीसीसीआई ने दी. इस कारण वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे.
नितीश कुमार रेड्डी की चोट पर BCCI की अपडेट
बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया, "नीतीश कुमार रेड्डी को एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स में चोट लग गई थी और इसके बाद वे तीसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी रोज़ाना निगरानी कर रही है."
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का टी20 स्क्वाड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 शेड्यूल
- 29 अक्टूबर- पहला टी20 (कैनबेरा)
- 31 अक्टूबर- दूसरा टी20 (मेलबर्न)
- 2 नवंबर- तीसरा टी20 (होबर्ट)
- 6 नवंबर- चौथा टी20 (गोल्ड कोस्ट)
- 8 नवंबर- पांचवां टी20 (ब्रिस्बेन)
