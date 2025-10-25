ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया चाहेगी कि टी20 सीरीज जीतकर इस दौरे का समापन सकारात्मक रूप से करे. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टी20 29 अक्टूबर से शुरू हो रही है, इससे पहले भारत को बड़ा झटका लगा है. ऑलराउंडर खिलाड़ी नितीश कुमार रेड्डी चोटिल हो गए हैं, बीसीसीआई ने उनकी चोट पर जानकारी दी है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी. लेकिन सीरीज शुरू से पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी नितीश कुमार रेड्डी का चोटिल होना भारत के लिए बड़ा झटका है. ये चोट उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान लगी, जिसकी जानकारी बीसीसीआई ने दी. इस कारण वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे.

नितीश कुमार रेड्डी की चोट पर BCCI की अपडेट

बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया, "नीतीश कुमार रेड्डी को एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स में चोट लग गई थी और इसके बाद वे तीसरे वनडे के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी रोज़ाना निगरानी कर रही है."

🚨 Update 🚨



Nitish Kumar R eddy sustained a left quadriceps injury during the second ODI in Adelaide and was subsequently unavailable for selection for the third ODI. The BCCI Medical Team is monitoring him on a daily basis.#TeamIndia | #AUSvIND | @NKReddy07 pic.twitter.com/8vBt1f5e5f — BCCI (@BCCI) October 25, 2025

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का टी20 स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 शेड्यूल