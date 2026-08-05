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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबिना अभ्यास के भारत से भिड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, टेस्ट सीरीज को लेकर कोच ने खोला राज

बिना अभ्यास के भारत से भिड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, टेस्ट सीरीज को लेकर कोच ने खोला राज

ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत से पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. यह सीरीज भारतीय सरजमीं पर खेली जाएगी. ऑस्ट्रेलिया बिना कोई अभ्यास मैच के भारत से भिड़ेगा. यह जानकारी कंगारू कोच ने दी है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 05 Aug 2026 01:53 PM (IST)
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भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगले साल की शुरुआत में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे पर आएगी. इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम कोई अभ्यास मैच नहीं खेलेगी. यह जानकारी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने दी है. पांच टेस्ट मैचों की यह बहुप्रतीक्षित सीरीज 21 जनवरी से शुरू होगी. 

ऑस्ट्रेलियाई कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा है कि उनकी टीम अगले साल भारत के खिलाफ होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज से पहले कोई अभ्यास मैच नहीं खेलेगी. उनका मानना है कि उपमहाद्वीप जैसी परिस्थितियों में छोटा प्रैक्टिस कैंप टीम के लिए अधिक उपयोगी साबित होगा. 

मैकडोनाल्ड ने ‘क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू’ से कहा, हमें लगता है कि परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, इसलिए हम कोई अभ्यास मैच नहीं खेलेंगे. हमारा पूरा ध्यान ऐसी जगह तैयारी करने पर होगा, जहां भारत जैसी परिस्थितियां मिल सकें. टीम के सामने दो विकल्प हैं. ऑस्ट्रेलिया पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी तैयारी कर चुका है और 2023 के भारत दौरे से पहले बेंगलुरु में कैंप लगाया था. फिलहाल टीम मैनेजमेंट इस बात पर विचार कर रहा है कि खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कौन-सा विकल्प सबसे उपयुक्त रहेगा.

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भारत दौरे के लिए संभावित खिलाड़ियों में से जो खिलाड़ी उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, उन्हें उस दौरान बिग बैश लीग खेलने के बजाय भारत दौरे की तैयारी पर ध्यान देना होगा. रिपोर्ट के अनुसार मैथ्यू कुहनेमैन, टॉड मर्फी, कूपर कोनोली, पीटर हैंड्सकॉम्ब और मैथ्यू रेनशॉ भारत दौरे के लिए संभावित खिलाड़ियों में शामिल हैं. 

मैकडोनाल्ड ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा. भारत की परिस्थितियों के अनुरूप कुछ अलग कौशल वाले खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया जा सकता है, इसलिए जरूरी नहीं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में शामिल टीम ही भारत दौरे पर जाए.

उन्होंने कहा कि कुछ खिलाड़ियों को अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता होगी और इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में ही कर दी जाएगी. साथ ही बिग बैश लीग और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन भी बनाया जाएगा. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 05 Aug 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
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