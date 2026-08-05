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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट कोहली के प्रेमानंद महाराज के पास जाने पर मोहम्मद शमी की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

विराट कोहली के प्रेमानंद महाराज के पास जाने पर मोहम्मद शमी की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

पिछले कुछ सालों से विराट कोहली लगातार वृन्दावन जा रहे हैं. वह अनुष्का शर्मा और अपने बच्चों के साथ कई बार प्रेमानंद महाराज के पास जा चुके हैं. उनके बार-बार जाने पर मोहम्मद शमी की प्रतिक्रिया आई है.

Written By : शिवम |  Updated at : 05 Aug 2026 01:22 PM (IST)
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पिछले कुछ सालों में विराट कोहली का धार्मिकता की ओर झुकाव देखने को मिला है. उनकी उंगलियों में नाम जपने की माला, टैली काउंटर भी देखा गया, वह कई मौकों पर मालाएं पहने नजर आएं. वह कई बार वृन्दावन में प्रेमानंद महाराज के पास जा चुके हैं, उनके सामने हाथ जोड़े सवाल पूछते नजर आए. उनके साथ अनुष्का शर्मा भी जाती हैं, कई बार उनकी बेटी वामिका और अकाय भी जा चुके हैं. उनके बार-बार वृन्दावन में महाराज के पास जाने को लेकर मोहम्मद शमी की प्रतिक्रिया आई है, जिनका मानना है कि इससे किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कोहली बहुत जुनूनी हैं.

एक समय था जब विराट कोहली ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि 'क्या मैं पूजा पाठ वाला व्यक्ति लगता हूं?' अब साफ नजर आता है कि उनका झुकाव आध्यात्म की ओर झुका है. वह अक्सर मंदिरों में जाते हैं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि कोहली अपने परिवार के साथ परमानेंट इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं. पिछले कई समय से वह जब भी भारत में होते हैं, वृन्दावन जरूर जाते हैं. जब क्रिकेट में रन नहीं बना पा रहे थे, संघर्ष कर रहे थे तब भी मोटिवेशन के लिए महाराज के पास गए थे.

विराट कोहली ओर मोहम्मद शमी साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं, जो अच्छे दोस्त भी हैं ओर एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं. टाइम्स नाउ नवभारत के साथ बातचीत में शमी से इस बारे में पूछा गया कि कोहली के लगातार प्रेमानंद महाराज के पास जाने की खबरें चर्चा में रहती है. शमी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वह जुनूनी हैं और उनके महाराज के पास जाने को लेकर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

मोहम्मद शमी ने क्या कहा

शमी ने कहा, "अच्छी बात है. कोहली जुनूनी हैं. वह अपनी चीजों के लिए टाइम देता है. सब चीजों को सिस्टम से रखता है. जो उनका रूम वाला वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें देखोगे कि हर सामान बहुत तरीके से रखा हुआ मिलेगा. और महाराज की बात है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इससे कोई आपत्ति होनी चाहिए, या किसी को कुछ पॉइंट आउट करने की जरुरत हो."

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विराट कोहली के प्रेमानंद महाराज के पास जाने पर मोहम्मद शमी की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

क्या अनुष्का शर्मा की वजह से विराट कोहली आध्यात्मिक हो गए? इस सवाल पर शमी ने कहा, "अगर जोड़ी ऐसा करती है तो क्या समस्या है. समझ नहीं आता कि लोग क्यों पॉइंट आउट करते हैं. अगर कोई कहता है और आप करते हो तो अच्छी बात है, एक से भले 2 चले जाएं."

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मोहम्मद शमी की बात करें तो वह टीम से बाहर चल रहे हैं. श्रीलंका दौरे पर टेस्ट सीरीज के लिए जसप्रीत बुमराह चोट के कारण बाहर हुए तो लगा कि शायद शमी को बुलाया जा सकता है, लेकिन आकिब नबी रिप्लेसमेंट के तौर पर चुने गए. अब माना जा रहा है कि शायद ही शमी नेशनल टीम में वापसी कर पाए. 35 वर्षीय शमी ने भारत के लिए 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें क्रमश 229, 206 और 27 विकेट लिए हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 05 Aug 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma Indian Cricketer Vrindavan VIRAT KOHLI MOHAMMED SHAMI Premanand Maharaj
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