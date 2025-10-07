भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. काफी समय बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. मिचेल मार्श दोनों फॉर्मेट में कप्तान चुने गए हैं. तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की वापसी हुई है, जिन्होंने कुछ दिन पहले टी20 फॉर्मेट से संन्यास लिया था.

मिचेल स्टार्क की वापसी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी को मजबूती मिलेगी, जिसमें पैट कमिंस के अनुभव की कमी खलेगी. मिचेल मार्श को वनडे का भी कप्तान चुना गया है. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का फैंस बेसब्री से इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलेंगे. रिपोर्ट के अनुसार काफी समय पहले जब वनडे के कुछ टिकट उपलब्ध हुए थे तो वह सभी तुरंत बिक गए थे.

वनडे टीम से आरोन हार्डी, मैथ्यू कुहनेमन और मार्नस लाबुशेन को बाहर कर दिया गया है. वनडे के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पहले दो टी20 मैचों के लिए 14 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान किया है. इसमें नाथन एलिस और जोश इंगलिस को भी टीम में शामिल किया गया है.

वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

मिच मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैट शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा.

पहला वनडे: 19 अक्टूबर (पर्थ)

19 अक्टूबर (पर्थ) दूसरा वनडे: 23 अक्टूबर (एडिलेड)

23 अक्टूबर (एडिलेड) तीसरा वनडे: 25 अक्टूबर (सिडनी)

पहले 2 टी20 मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

मिच मार्श (कप्तान), शॉन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस,मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, मैट शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा

पहला टी20: 29 अक्टूबर (कैनबरा)

29 अक्टूबर (कैनबरा) दूसरा टी20: 31 अक्टूबर (मेलबर्न)

31 अक्टूबर (मेलबर्न) तीसरा टी20: 2 नवंबर (होबार्ट)

2 नवंबर (होबार्ट) चौथा टी20: 6 नवंबर (क्वींसलैंड)

6 नवंबर (क्वींसलैंड) पांचवां टी20: 8 नवंबर (ब्रिसबेन)

Introducing our Australian Men's squads for the ODI & T20I series against India 🇦🇺 🇮🇳 pic.twitter.com/6pSGjzUL01 — Cricket Australia (@CricketAus) October 7, 2025

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की वनडे और टी20 टीम

ODI: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

T20: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.