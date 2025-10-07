हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS 2025: भारत के खिलाफ इस घातक गेंदबाज की हुई वापसी, ऑस्ट्रेलिया ने किया ODI और T20 टीम का ऐलान

IND vs AUS 2025: भारत के खिलाफ इस घातक गेंदबाज की हुई वापसी, ऑस्ट्रेलिया ने किया ODI और T20 टीम का ऐलान

Australia Squad for India ODI & T20: भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. मिचेल स्टार्क की वापसी हुई है.

By : शिवम | Updated at : 07 Oct 2025 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. काफी समय बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. मिचेल मार्श दोनों फॉर्मेट में कप्तान चुने गए हैं. तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की वापसी हुई है, जिन्होंने कुछ दिन पहले टी20 फॉर्मेट से संन्यास लिया था.

मिचेल स्टार्क की वापसी से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी को मजबूती मिलेगी, जिसमें पैट कमिंस के अनुभव की कमी खलेगी. मिचेल मार्श को वनडे का भी कप्तान चुना गया है. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का फैंस बेसब्री से इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलेंगे. रिपोर्ट के अनुसार काफी समय पहले जब वनडे के कुछ टिकट उपलब्ध हुए थे तो वह सभी तुरंत बिक गए थे.

वनडे टीम से आरोन हार्डी, मैथ्यू कुहनेमन और मार्नस लाबुशेन को बाहर कर दिया गया है. वनडे के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पहले दो टी20 मैचों के लिए 14 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान किया है. इसमें नाथन एलिस और जोश इंगलिस को भी टीम में शामिल किया गया है.

वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

मिच मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैट शॉर्ट, मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा.

  • पहला वनडे: 19 अक्टूबर (पर्थ)
  • दूसरा वनडे: 23 अक्टूबर (एडिलेड)
  • तीसरा वनडे: 25 अक्टूबर (सिडनी)

पहले 2 टी20 मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

मिच मार्श (कप्तान), शॉन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस,मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन, मैट शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा

  • पहला टी20: 29 अक्टूबर (कैनबरा)
  • दूसरा टी20: 31 अक्टूबर (मेलबर्न)
  • तीसरा टी20: 2 नवंबर (होबार्ट)
  • चौथा टी20: 6 नवंबर (क्वींसलैंड)
  • पांचवां टी20: 8 नवंबर (ब्रिसबेन)

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की वनडे और टी20 टीम

ODI: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

T20: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 07 Oct 2025 11:45 AM (IST)
Tags :
India Tour Of Australia Mitchell Marsh IND Vs AUS ODI Series IND VS AUS MITCHELL STARC INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
Bihar Elections 2025: INDIA अलायंस बिहार चुनाव में NDA की बढ़ाएगा मुश्किलें! नीतीश सरकार के इस फैसले का लाभ तेजस्वी को?
INDIA अलायंस बिहार चुनाव में NDA की बढ़ाएगा मुश्किलें! नीतीश सरकार के इस फैसले का लाभ तेजस्वी को?
इंडिया
कौन है राकेश किशोर, जिसने सुप्रीम कोर्ट में CJI गवई पर की जूता फेंकने की कोशिश? जानिए क्यों बिगड़ी बात
कौन है राकेश किशोर, जिसने सुप्रीम कोर्ट में CJI गवई पर की जूता फेंकने की कोशिश? जानिए क्यों बिगड़ी बात
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में JMM की 12 सीटों की मांग, NDA में भी दो FORMULA
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Gangster Killing: Rajasthan के Didwana Kuchaman में Businessman Ramesh Rulania की हत्या!
Greater Noida Fire: गत्ता बनाने वाली Factory में भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप
Breaking: Azamgarh कोतवाली में भिड़े BJP के दो गुट, थाने के अंदर जमकर हुई मारपीट | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
बिहार
Bihar Elections 2025: INDIA अलायंस बिहार चुनाव में NDA की बढ़ाएगा मुश्किलें! नीतीश सरकार के इस फैसले का लाभ तेजस्वी को?
INDIA अलायंस बिहार चुनाव में NDA की बढ़ाएगा मुश्किलें! नीतीश सरकार के इस फैसले का लाभ तेजस्वी को?
इंडिया
कौन है राकेश किशोर, जिसने सुप्रीम कोर्ट में CJI गवई पर की जूता फेंकने की कोशिश? जानिए क्यों बिगड़ी बात
कौन है राकेश किशोर, जिसने सुप्रीम कोर्ट में CJI गवई पर की जूता फेंकने की कोशिश? जानिए क्यों बिगड़ी बात
क्रिकेट
Women’s World Cup 2025: मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
मुनीबा अली के रनआउट विवाद पर MCC का आ गया फैसला, जानिए क्या सच में भारत ने किया था अनफेयर प्ले?
बॉलीवुड
मिलिए उस एक्ट्रेस से जिसने एक फिल्म करके छोड़ी इंडस्ट्री, शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर है पति
मिलिए उस एक्ट्रेस से जिसने एक फिल्म करके छोड़ी इंडस्ट्री, शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर है पति
लाइफस्टाइल
Inspirational IAS Officers India: IAS टीना डाबी के आगे पानी भरती हैं तापसी पन्नू, होश उड़ा देंगे ये 10 फोटोज
IAS टीना डाबी के आगे पानी भरती हैं तापसी पन्नू, होश उड़ा देंगे ये 10 फोटोज
शिक्षा
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
कैसे बनाए जाते हैं माइक्रो आब्जर्वर, चुनाव की ड्यूटी के लिए इन्हें कितना मिलता है पैसा?
जनरल नॉलेज
भारत के किस राज्य में बंद हैं दूसरे देशों के सबसे ज्यादा अपराधी? यहां देख लें लिस्ट
भारत के किस राज्य में बंद हैं दूसरे देशों के सबसे ज्यादा अपराधी? यहां देख लें लिस्ट
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget