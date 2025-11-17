हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलIPL 2026 से पहले इन 9 खिलाड़ियों की बदली टीम, जानें ट्रेड के जरिए कौन किस फ्रैंचाइजी से किस टीम में गया

IPL 2026 Trade Players List: आईपीएल 2026 से पहले कुल 9 खिलाड़ियों ने अपनी टीम बदल ली है. इन खिलाड़ियों ने बिना ऑक्शन में आए नई टीम जॉइन कर ली है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Nov 2025 06:15 PM (IST)
इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों को ट्रेड करने की प्रथा नई नहीं है. 2009 सीजन में शिखर धवन, आशीष नेहरा, जहीर खान और रॉबिन उथप्पा ट्रेड होने वाले सबसे पहले खिलाड़ी थे. अब 2025 आते-आते प्लेयर्स को ट्रेड करने का विषय ज्यादा लोकप्रिय और चर्चा में रहने लगा है. 15 नवंबर को IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों ने अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी की थी. मगर रिटेंशन से पहले ही कई खिलाड़ियों की टीम बदल गई थी.

9 खिलाड़ियों की बदली टीम

रवींद्र जडेजा (चेन्नई से राजस्थान)- रवींद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ राजस्थान रॉयल्स में चले गए हैं. जडेजा को CSK में 18 करोड़ की सैलरी मिल रही थी, लेकिन राजस्थान टीम में उन्हें 14 करोड़ की तनख्वाह मिलेगी. जडेजा, संजू सैमसन ट्रेड डील के कारण राजस्थान टीम में गए हैं.

सैम कर्रन (चेन्नई से राजस्थान)- सैम कर्रन भी संजू सैमसन वाली ट्रेड डील का हिस्स रहे. जडेजा के साथ-साथ सैम कर्रन भी चेन्नई सुपर किंग्स छोड़ IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स टीम में खेलते दिखेंगे. उन्हें 2.4 करोड़ की सैलरी मिलेगी.

संजू सैमसन (राजस्थान से चेन्नई)- विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में ट्रेड हो गए हैं. सैमसन के बदले ही राजस्थान टीम ने जडेजा और कर्रन की मांग की थी. सैमसन को CSK टीम में 18 करोड़ रुपये मिलेंगे.

मोहम्मद शमी (हैदराबाद से लखनऊ)- भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सनराइजर्स हैदराबाद का साथ छोड़ लखनऊ सुपर जायंट्स में चले गए हैं. उन्हें पिछले सीजन की तरह LSG से भी 10 करोड़ रुपये की तनख्वाह मिलेगी. शमी 2023 में गुजरात टाइटंस टीम के लिए पर्पल कैप जीत चुके हैं.

अर्जुन तेंदुलकर (मुंबई से लखनऊ)- अर्जुन तेंदुलकर पांच साल मुंबई इंडियंस में रहने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स में चले गए हैं. इन 5 सालों में अर्जुन MI के लिए सिर्फ 3 मैच खेल पाए. LSG से उन्हें 30 लाख रुपये की सैलरी मिलेगी.

नितीश राणा (राजस्थान से दिल्ली)- राजस्थान रॉयल्स के लिए सिर्फ एक सीजन खेलने के बाद नितीश राणा IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे. राणा को 100 से ज्यादा IPL मैचों का अनुभव है और उन्हें दिल्ली ने उनकी मौजूदा सैलरी यानी 4.2 करोड़ में ट्रेड किया है.

शार्दुल ठाकुर (लखनऊ से मुंबई)- गेंदबाजी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को मुंबई इंडियंस ने LSG से ट्रेड कर लिया है. MI ने कैश डील के जरिए ठाकुर को ट्रेड किया है और अगले सीजन उन्हें 2 करोड़ रुपये की तनख्वाह मिलेगी.

डोनोवन फरेरा (दिल्ली से राजस्थान)- IPL 2026 के लिए ट्रेड होने वाले अकेले विदेशी खिलाड़ी डोनोवन फरेरा हैं. उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स से ट्रेड किया है. उनकी सैलरी में 25 लाख की बढ़ोतरी हुई है, जिससे उन्हें राजस्थान रॉयल्स अब 1 करोड़ रुपये देगी.

मयंक मारकंडे (कोलकाता से मुंबई)- लेग स्पिन गेंदबाज मयंक मारकंडे मुंबई इंडियंस में वापस लौट आए हैं, MI ने उन्हें KKR से ट्रेड किया है. मारकंडे 2018 से IPL का हिस्सा हैं और अब तक 37 विकेट ले चुके हैं. उन्हें मुंबई इंडियंस से 30 लाख रुपये की सैलरी मिलेगी.

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 17 Nov 2025 06:15 PM (IST)
Ravindra Jadeja SANJU SAMSON IPL 2026 Trade
