2025 एशिया कप में सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट वाले टॉप-5 बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा टॉप पर नहीं

एशिया कप 2025 में अभी तक गेंदबाजों का बोलबाला रहा है, लेकिन कुछ बल्लेबाजों ने धुआंधार बैटिंग से समां बांधा है. विशेष रूप से स्ट्राइक रेट की बात करें तो अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई इस मामले में सबसे ऊपर हैं. भारत के अभिषेक शर्मा भी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे हैं और वो इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं.

अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजाई ने एशिया कप 2025 में करीब 217 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है. उमरजाई अभी तक तूफानी स्ट्राइक रेट के मामले में एशिया कप में पहले स्थान पर हैं. उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद अफगानिस्तान एशिया कप के ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई थी. सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट के मामले में दूसरे नंबर पर भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने अब तक 208.43 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है. तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी हैं, तो चौथे स्थान पर एक और अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी मौजूद हैं, वहीं पांचवे नंबर पर श्रीलंका के ऑलराउंडर दासुन शनाका हैं.

एशिया कप 2025 में भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल छठे नंबर पर हैं. गिल ने भी टूर्नामेंट में अपनी शानदार स्ट्राइक रेट से प्रभावित किया है.

एशिया कप 2025 के सबसे तूफानी स्ट्राइक रेट वाले टॉप-5 बल्लेबाज

अजमतुल्लाह उमरजाई - 217.07 अभिषेक शर्मा - 208.43 शाहीन शाह अफरीदी - 206.45 मोहम्मद नबी - 171.42 दासुन शनाका - 161.36

एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा का जलवा

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में करीब 208 की शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है. वहीं सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में अभिषेक शर्मा पहले स्थान पर हैं. अभिषेक ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए, अभी तक एशिया कप के 4 मैचों में 173 रन बनाए हैं. एशिया कप 2025 में अभिषेक ने लगभग हर इनिंग की पहली गेंद पर बाउंड्री लगाकर दर्शकों को खुश किया है. अपनी बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन के लिए खूब सुर्खिया बटोर रहे हैं.

