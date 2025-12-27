दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर, 1 जनवरी तक प्रदूषण से भी नहीं मिलेगी राहत!

देश के ज्यादातर उत्तरी इस वक्त ठंड के चपेट में है. राजधानी में तो लोगों को ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी झेलना पड़ रहा है. वहीं दिन भर कोहरे की स्थिति भी अलग ही मुसीबत बनी हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 27 दिसंबर और 28 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. बीते 24 घंटों में घना कोहरा, धीमी हवाएं और गिरता तापमान दर्ज किया गया है. इसका सीधा असर जनजीवन, दृश्यता और प्रदूषण स्तर पर पड़ा है, जिससे ठंड और स्मॉग दोनों की चुनौती बनी हुई है.

दिल्ली एनसीआर का ताजा पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में हवाओं की रफ्तार लगातार कम हो रही है और फिलहाल दिन में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच बनी हुई है. यह स्थिति 1 जनवरी तक बने रहने की संभावना है. बीते 24 घंटों में कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा और ठंडी हवाएं चलीं. दिसंबर के अंत तक हवाओं की गति में कोई खास बदलाव नहीं होने से प्रदूषण में भी राहत नहीं मिल रही है. 27 से 31 दिसंबर के बीच अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है.

कोहरे का यलो अलर्ट और तापमान की स्थिति

मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर के लिए मध्यम से घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है. कुछ इलाकों में दृश्यता काफी कम हो सकती है. बादलों की मौजूदगी के कारण तापमान में तेज गिरावट नहीं होगी, लेकिन रात की ठंड बनी रहेगी.

27 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री और 28 दिसंबर को 5 से 7 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. 30 और 31 दिसंबर को अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है. दिल्ली का AQI 332, नोएडा 376, गाजियाबाद 382, गुरुग्राम 312 और ग्रेटर नोएडा 394 दर्ज किया गया है.

रात की कड़ाके की सर्दी और विशेषज्ञों की राय

यलो अलर्ट का मतलब है कि इन दिनों रात में कड़ाके की ठंड और कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है. फिलहाल शीतलहर या बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे और 1 जनवरी तक बर्फबारी जारी रह सकती है. 31 दिसंबर और 1 जनवरी को उत्तरी पंजाब में हल्की बारिश संभव है. दक्षिण भारत में 30 दिसंबर से बारिश बढ़ेगी, जबकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पाला गिरने की आशंका है.