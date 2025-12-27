हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर, 1 जनवरी तक प्रदूषण से भी नहीं मिलेगी राहत!

दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे की चादर, 1 जनवरी तक प्रदूषण से भी नहीं मिलेगी राहत!

Delhi Weather Today: दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा और धीमी हवाओं के चलते IMD ने यलो अलर्ट जारी किया है. रात का तापमान 6 डिग्री तक गिरने और 1 जनवरी तक प्रदूषण से राहत न मिलने का अनुमान है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 27 Dec 2025 07:23 AM (IST)
Preferred Sources

देश के ज्यादातर उत्तरी इस वक्त ठंड के चपेट में है. राजधानी में तो लोगों को ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी झेलना पड़ रहा है. वहीं दिन भर कोहरे की स्थिति भी अलग ही मुसीबत बनी हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 27 दिसंबर और 28 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर के लिए यलो अलर्ट जारी किया है. बीते 24 घंटों में घना कोहरा, धीमी हवाएं और गिरता तापमान दर्ज किया गया है. इसका सीधा असर जनजीवन, दृश्यता और प्रदूषण स्तर पर पड़ा है, जिससे ठंड और स्मॉग दोनों की चुनौती बनी हुई है.

दिल्ली एनसीआर का ताजा पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में हवाओं की रफ्तार लगातार कम हो रही है और फिलहाल दिन में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच बनी हुई है. यह स्थिति 1 जनवरी तक बने रहने की संभावना है. बीते 24 घंटों में कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा और ठंडी हवाएं चलीं. दिसंबर के अंत तक हवाओं की गति में कोई खास बदलाव नहीं होने से प्रदूषण में भी राहत नहीं मिल रही है. 27 से 31 दिसंबर के बीच अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है.

कोहरे का यलो अलर्ट और तापमान की स्थिति

मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर के लिए मध्यम से घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है. कुछ इलाकों में दृश्यता काफी कम हो सकती है. बादलों की मौजूदगी के कारण तापमान में तेज गिरावट नहीं होगी, लेकिन रात की ठंड बनी रहेगी. 

27 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री और 28 दिसंबर को 5 से 7 डिग्री के बीच रहने की संभावना है. 30 और 31 दिसंबर को अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है. दिल्ली का AQI 332, नोएडा 376, गाजियाबाद 382, गुरुग्राम 312 और ग्रेटर नोएडा 394 दर्ज किया गया है.

रात की कड़ाके की सर्दी और विशेषज्ञों की राय

यलो अलर्ट का मतलब है कि इन दिनों रात में कड़ाके की ठंड और कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है. फिलहाल शीतलहर या बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे और 1 जनवरी तक बर्फबारी जारी रह सकती है. 31 दिसंबर और 1 जनवरी को उत्तरी पंजाब में हल्की बारिश संभव है. दक्षिण भारत में 30 दिसंबर से बारिश बढ़ेगी, जबकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पाला गिरने की आशंका है.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 27 Dec 2025 07:23 AM (IST)
Tags :
AQI Delhi Weather' DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हमला अचानक हुआ! खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे BJP सांसद, मधुमक्खियों ने किया अटैक तो लगाई रेस
हमला अचानक हुआ! खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे BJP सांसद, मधुमक्खियों ने किया अटैक तो लगाई रेस
विश्व
ट्रंप ने जिस तानाशाह को बताया था फ्रेंड, उसने कर दिया बड़ा ऐलान, अमेरिका की बढ़ा दी टेंशन!
ट्रंप ने जिस तानाशाह को बताया था फ्रेंड, उसने कर दिया बड़ा ऐलान, अमेरिका की बढ़ा दी टेंशन!
बॉलीवुड
Avatar Fire and Ash BO Collection: धुरंधर की आंधी में भी टिकी हुई है हॉलीवुड फिल्म, इंडिया में कर रही है अच्छी कमाई
'धुरंधर' की आंधी में भी टिकी हुई है हॉलीवुड फिल्म, इंडिया में कर रही है अच्छी कमाई
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
Advertisement

वीडियोज

Sansani:फोन की घंटी बजी...और बीवी गायब हो गई | Crime News
BMC Election 2026: BMC की जंग अब हिजाब पर? AIMIM के दावे से बढ़ा विवाद | owaisi | ABP News
ABP Report: ब्राह्मण 'सहभोज'... BJP का डोज! | Brahmin Vs Thakur | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: मस्जिद में पत्थर की 'प्रयोगशाला' | Jaipur Stone Pelting | Chomu
Bharat Ki Baat: 'पंडित पॉलिटिक्स' से क्यों परेशान BJP? | Brahmin Vs Thakur | CM Yogi | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हमला अचानक हुआ! खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे BJP सांसद, मधुमक्खियों ने किया अटैक तो लगाई रेस
हमला अचानक हुआ! खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे BJP सांसद, मधुमक्खियों ने किया अटैक तो लगाई रेस
विश्व
ट्रंप ने जिस तानाशाह को बताया था फ्रेंड, उसने कर दिया बड़ा ऐलान, अमेरिका की बढ़ा दी टेंशन!
ट्रंप ने जिस तानाशाह को बताया था फ्रेंड, उसने कर दिया बड़ा ऐलान, अमेरिका की बढ़ा दी टेंशन!
बॉलीवुड
Avatar Fire and Ash BO Collection: धुरंधर की आंधी में भी टिकी हुई है हॉलीवुड फिल्म, इंडिया में कर रही है अच्छी कमाई
'धुरंधर' की आंधी में भी टिकी हुई है हॉलीवुड फिल्म, इंडिया में कर रही है अच्छी कमाई
विश्व
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध? जेलेंस्की ने पीस प्लान को लेकर दिया बड़ा अपडेट; ट्रंप के साथ जल्द होगी मुलाकात
क्रिकेट
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
DSP दीप्ति शर्मा ने रच डाला इतिहास, ऐसा करने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बनीं
इंडिया
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और ललित मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और ललित मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
शिक्षा
CBSE ने KVS और NVS भर्ती 2025 की Tier-1 परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड
CBSE ने KVS और NVS भर्ती 2025 की Tier-1 परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड
यूटिलिटी
खाना बनाने का है शौक तो शुरू करें क्लाउड किचन, कम खर्च में होगी लाखों की कमाई
खाना बनाने का है शौक तो शुरू करें क्लाउड किचन, कम खर्च में होगी लाखों की कमाई
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget