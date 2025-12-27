Avatar Fire and Ash BO Collection: धुरंधर की आंधी में भी टिकी हुई है हॉलीवुड फिल्म, इंडिया में कर रही है अच्छी कमाई
Avatar Fire and Ash BO Collection: हॉलीवुड फिल्म अवतार फायर एंड ऐश सिनेमाघरों पर अपनी जगह बनाए बैठी है. ये फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है.
हॉलीवुड फिल्मों को इंडिया में काफी पसंद किया जाता है. किसी फ्रेंचाइजी की फिल्म आती है तो वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी करती है. 19 दिसंबर को सिनेमाघरों पर अवतार फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म अवतार फायर एंड ऐश सिनेमाघरों पर रिलीज हुई है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म को रिलीज हुए 8 दिन हो गए हैं और ये 100 करोड़ से पार कमाई कर चुकी है.
अवतार वीकेंड पर अच्छी कमाई कर रही है और हॉलीडे पर भी पूरा फायदा उठा रही है. फिल्म ने क्रिसमस के मौके पर अच्छी कमाई की है. शुक्रवार को कमाई में थोड़ी गिरावट आई है लेकिन वीकेंड पर ये इसे कवर कर लेगी. आइए आपको बताते हैं फिल्म ने दूसरे दिन कितनी कमाई की है.
दूसरे दिन कमाए इतने करोड़
अवतार फायर एंड ऐश का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने दूसरे दिन 7.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद इसका टोटल कलेक्शन 117 करोड़ हो गया है. फिल्म को 150 करोड़ का आंकड़ा पार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा.
फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले दिन 19 करोड़, दूसरे दिन 22.5 करोड़, तीसरे दिन 25.75 करोड़, चौधे दिन 9 करोड़, पांचवें दिन 9.25 करोड़, छठे दिन 10.65 करोड़, सातवें दिन 13.35 करोड़ का कलेक्शन किया है. ये फिल्म का आजतक का सबसे कम कलेक्शन है. ये फिल्म इंडिया में इंग्लिश और हिंदी भाषा में ही ज्यादा कमाई कर रही है.
धुरंधर की आंधी में टिकी है फिल्म
अवतार फायर एंड ऐश बॉलीवुड फिल्म धुरंधर की सक्सेस के बीच में रिलीज हुई है. शुरू में लगा था कि धुरंधर की आंधी में अवतार भी उड़ जाएगी मगर ऐसा हुआ नहीं है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी एक अलग जगह बनाई हुई है. जिस वजह से इतने समय तक टिकी हुई है और रोज ठीक-ठाक कमाई कर रही है.
