CBSE ने KVS और NVS भर्ती 2025 की Tier-1 परीक्षा का शेड्यूल किया जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) भर्ती 2025 से जुड़ी एक अहम जानकारी जारी की है बोर्ड ने Tier-1 परीक्षा की तारीखें. शिफ्ट और परीक्षा शहर से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर दी है. यह खबर उन लाखों उम्मीदवारों के लिए राहत लेकर आई है. जो लंबे समय से परीक्षा शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे.

जनवरी 2026 में होगी Tier-1 परीक्षा

CBSE द्वारा जारी सूचना के अनुसार KVS और NVS भर्ती 2025 की Tier-1 परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा 10 और 11 जनवरी 2026 को कराई जाएगी. परीक्षा का आयोजन CBT मोड में किया जाएगा. अलग-अलग पदों के लिए परीक्षा अलग शिफ्ट में होगी ताकि सभी अभ्यर्थियों को सुचारु तरीके से परीक्षा देने का मौका मिल सके.

दो शिफ्ट में आयोजित होगी परीक्षा

CBSE ने KVS और NVS भर्ती 2025 की Tier-1 परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है. परीक्षा 10-11 जनवरी 2026 को होगी और दो शिफ्ट में होगी. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. सभी जरूरी निर्देश एडमिट कार्ड में उपलब्ध होंगे.Tier-1 परीक्षा हर दिन दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. किस पद की परीक्षा किस शिफ्ट में होगी, इसकी जानकारी उम्मीदवारों को उनकी सिटी इंटिमेशन स्लिप में दी गई है.

जारी हुई एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप

CBSE ने परीक्षा से पहले उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप भी जारी कर दी है. इस स्लिप में उम्मीदवार को यह जानकारी मिल जाती है कि उसकी परीक्षा किस शहर में होगी, किस दिन होगी और किस शिफ्ट में होगी. इससे उम्मीदवार पहले से अपनी यात्रा और रहने की योजना बना सकते हैं, जिससे आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सके.

एडमिट कार्ड कब होंगे जारी

बोर्ड की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि KVS और NVS भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब दो दिन पहले जारी किया जाएगा. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग टाइम, शिफ्ट टाइम और परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश दिए जायेंगे. बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

ऐसे करें सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड डाउनलोड

