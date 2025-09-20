Asia Cup 2025 India vs Oman: भारत ने एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला ओमान के खिलाफ खेला और 21 रनों से जीत हासिल की. यह जीत भले ही टीम इंडिया के लिए आसान लग रही थी, लेकिन ओमान ने जिस अंदाज में चुनौती दी, उसने मैच को दिलचस्प बना दिया. भारतीय टीम पहले ही सुपर-4 में जगह बना चुकी थी, इसलिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस मुकाबले में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का फैसला किया. खास बात यह रही कि इस मैच में सूर्या खुद बल्लेबाजी करने मैदान पर नहीं उतरे. हालांकि, जीत के बाद उनके एक बयान ने सबका ध्यान खींच लिया.

जब नहीं लिया पाकिस्तान का नाम

सुपर-4 में पहुंचने वाली पहली टीम बनने के बाद सूर्या से जब पूछा गया कि क्या वह पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने सीधा नाम लेने से बचते हुए कहा, “हम पूरी तरह से सुपर 4 खेलने के लिए तैयार हैं.” उनके इस जवाब ने फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच हलचल मचा दी. कई लोगों ने इसे एक रणनीति बताया, तो कुछ ने कहा कि सूर्या विपक्ष को लेकर ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते हैं.

ओमान की तारीफ और खिलाड़ियों का जिक्र

मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ओमान के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, “ओमान ने शानदार क्रिकेट खेला. मुझे पता था कि उनके कोच सुलक्षण कुलकर्णी के साथ उनकी तैयारी सख्त होगी. उनकी बल्लेबाजी देखना शानदार था और मैंने इसका पूरा आनंद लिया.”

सूर्या ने अपने खिलाड़ियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा जैसे गेंदबाजों के लिए अचानक लंबे इंतजार के बाद मैदान में उतरना मुश्किल था, खासकर अबू धाबी की उमस भरी परिस्थितियों में. वहीं, उन्होंने हार्दिक पांड्या की भी तारीफ की और कहा कि भले ही वह बल्लेबाजी में ज्यादा योगदान नहीं दे पाए, लेकिन उनकी मौजूदगी टीम के लिए अहम है.

सुपर 4 में भारत के मुकाबले

भारत अब सुपर-4 में तीन बड़े मुकाबले खेलेगा. पहला मैच 21 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ है, जो टूर्नामेंट का सबसे हाई-वोल्टेज क्लैश माना जा रहा है. इसके बाद 24 सितंबर को बांग्लादेश से और 26 सितंबर को श्रीलंका से भिड़ंत होगी. श्रीलंका भी ग्रुप स्टेज में अजेय रही है, इसलिए यह मुकाबला भी बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है.